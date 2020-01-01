Ключи к разгадке цивилизации майя нашли в фекалиях

Человеческие фекалии могут показать больше, чем вы думаете, даже если они действительно старые.

В новом исследовании цивилизации майя в Центральной Америке образцы древних фекалий показали, как размер этого сообщества значительно варьировался в ответ на современное изменение климата.

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Исследователи определили четыре отчетливых периода изменения численности населения как реакцию на особенно засушливые или особенно влажные периоды, которые не были задокументированы ранее: 1350–950 гг. до н.э., 400–210 гг. до н.э., 90–280 гг. и 730–900 гг.

Кроме того, плоские груды фекалий показывают, что город Ицан, который в наши дни находился бы в Гватемале, был заселен примерно на 650 лет раньше, чем предполагали ранее археологические данные. Это много информации, которую можно получить из человеческого навоза.

"Это исследование должно помочь археологам, предоставив новый инструмент для изучения изменений, которые могут быть не обнаружены в археологических свидетельствах, потому что свидетельства, возможно, никогда не существовали или с тех пор были потеряны или уничтожены", - говорит биогеохимик Бенджамин Кинан из Университета Макгилла. в Канаде.

"Низменности майя не очень хороши для сохранения зданий и других записей о человеческой жизни из-за окружающей среды тропических лесов".

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В этом исследовании используется относительно новый метод анализа, основанный на фекальных станолах - органических молекулах в фекалиях человека (и животных), которые сохраняются в слоях донных отложений под озерами и реками, иногда в течение тысяч лет.

Концентрации этих станолов с течением времени, отмеченные слоями отложений, могут дать исследователям подсказки об изменении численности населения, которые могут быть подтверждены другими историческими записями. До сих пор было показано, что станолы являются точными индикаторами того, сколько людей проживало в определенном месте в определенное время.

Здесь станолы были извлечены из озера недалеко от места Ицана и измерены с учетом того, что эксперты уже знают об этом районе за последние несколько тысяч лет, на основе открытий, сделанных в ходе традиционных археологических раскопок.

Ученые проверяли отложения на дне озера Quaternary Science Reviews

Затем эти результаты были сопоставлены с историческими климатическими данными, включая данные об осадках (или их отсутствии) и уровнях пыльцы (указывающих на растительный покров), оставленных в геологической летописи. Исследователи обнаружили некоторые корреляции, а также некоторые новые изменения населения в древних слоях фекалий.

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"Для общества в целом важно знать, что до нас существовали цивилизации, которые были затронуты изменением климата и адаптировались к нему", - говорит биогеохимик Питер Дуглас из Университета Макгилла.

"Связывая данные о климате и изменении населения, мы можем начать видеть четкую связь между осадками и способностью этих древних городов поддерживать свое население".

Команда также смогла использовать фекальные записи для определения всплеска численности населения во время нападения Испании в 1697 году на последний оплот майя в соседнем районе - предположительно, это движение военных беженцев, которое историки не задокументировали до этого момента.

Также бывают моменты, когда известная высокая численность населения в Ицане не совпадает с объемом извлеченных фекальных станолов. Исследователи считают, что это может быть связано с тем, что человеческий фекалии использовались сообществом майя в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур - способа противодействия деградации почвы и потере питательных веществ на их сельскохозяйственных землях.

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И все это можно оценить по остаткам фекалий, оставленных тысячи лет назад, что показывает, что этот метод анализа может быть полезной частью инструментария ученых, когда дело доходит до отслеживания изменений численности населения с глубокой древности.

"Фекальные станолы обладают сильным потенциалом для того, чтобы служить индикаторами изменений в популяциях людей и животных в мезоамериканских ландшафтах, а также обеспечивать понимание изменений в землепользовании", - заключают исследователи в своей опубликованной статье.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые составили 3D-карту древнего города майя.