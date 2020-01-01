В Земле летит астероид в четыре раза больше статуи Родина-мать в Киеве

Этот астероид не очень опасен, но в 2034 он подлетит к Земле еще ближе.

Астероид 2008 GO20 приблизится к Земле ​​24 июля. Траектория космического камня была рассчитана Центром изучения околоземных объектов (CNEOS) НАСА - и трекеры подтвердили, что GO20 подойдет достаточно близко, чтобы пройти можно отнести к категории “близкий подход“. Однако хорошие новости - астероид не представляет угрозы для нашей планеты.

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NASA заявило: "Когда они вращаются вокруг Солнца, околоземные объекты (ОСЗ) могут иногда приближаться близко к Земле. Обратите внимание, что “близкий“ проход с точки зрения человека может быть очень далеким: миллионы или десятки миллионов километров“.

В этом конкретном случае GO20 пройдет мимо Земли на “близком“, но безопасном расстоянии 0,03283 астрономической единицы.

Единая астрономическая единица отмечает среднее расстояние от нашей планеты до Солнца - около 149 миллионов км.

Следовательно, астероид пролетит практически незамеченным с расстояния более 4,91 миллиона км, что более чем в 12 раз превышает расстояние до Луны.

Но все же есть веская причина обратить внимание на пролет этого астероида.

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GO20 - довольно большой объект. По оценкам NASA, размер астероида составляет от 92 до 210 м в поперечнике.

Судя по этим цифрам, GO20 примерно в четыре раза больше статуи Родина-мать в Киеве (ее высота - 62 метра).

И в июле 2034 года стероид подлетит еще ближе - на 0,0303 астрономические единицы.

Напомним, ранее сообщалось, что над Японией пролетел осколок астероида-убийцы.