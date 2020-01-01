Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Земле летит астероид в четыре раза больше статуи Родина-мать в Киеве

Комментариев: 0
Этот астероид не очень опасен, но в 2034 он подлетит к Земле еще ближе.
В Земле летит астероид в четыре раза больше статуи Родина-мать в Киеве

Астероид 2008 GO20 приблизится к Земле ​​24 июля. Траектория космического камня была рассчитана Центром изучения околоземных объектов (CNEOS) НАСА - и трекеры подтвердили, что GO20 подойдет достаточно близко, чтобы пройти можно отнести к категории “близкий подход“. Однако хорошие новости - астероид не представляет угрозы для нашей планеты. 

Читай также: К Земле летит астероид-череп

NASA заявило: "Когда они вращаются вокруг Солнца, околоземные объекты (ОСЗ) могут иногда приближаться близко к Земле. Обратите внимание, что “близкий“ проход с точки зрения человека может быть очень далеким: миллионы или десятки миллионов километров“.

В этом конкретном случае GO20 пройдет мимо Земли на “близком“, но безопасном расстоянии 0,03283 астрономической единицы. 

Единая астрономическая единица отмечает среднее расстояние от нашей планеты до Солнца - около 149 миллионов км.

Следовательно, астероид пролетит практически незамеченным с расстояния более 4,91 миллиона км, что более чем в 12 раз превышает расстояние до Луны.

Но все же есть веская причина обратить внимание на пролет этого астероида.

Читай также: Возле Земли пролетит астероид Икар на рекордно близком расстоянии

GO20 - довольно большой объект. По оценкам NASA, размер астероида составляет от 92 до 210 м в поперечнике.

Судя по этим цифрам, GO20 примерно в четыре раза больше статуи Родина-мать в Киеве (ее высота - 62 метра).

И в июле 2034 года стероид подлетит еще ближе - на 0,0303 астрономические единицы.

Напомним, ранее сообщалось, что над Японией пролетел осколок астероида-убийцы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: астероид
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь