Ученые близки к раскрытию тайны ДНК Леонардо да Винчи

Ученые говорят, что они могли бы быть ближе к раскрытию генетической основы таланта художника.

Леонардо да Винчи - великий художник эпохи Возрождения, изобретатель и анатом - имеет 14 живых родственников мужского пола, как показывает новый анализ его генеалогического древа. Новое генеалогическое древо может однажды помочь исследователям определить, принадлежат ли кости, захороненные во французской часовне, итальянскому гению.

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Историки Алессандро Веццози и Аньезе Сабато потратили более десяти лет, отслеживая генеалогию знаменитого художника Моны Лизы. Их карта охватывает 690 лет, 21 поколение и пять семейных ветвей и будет иметь жизненно важное значение для помощи антропологам в секвенировании ДНК да Винчи путем секвенирования ДНК его потомков, говорят исследователи.

Помимо установления личности его возможных останков, секвенирование ДНК художника могло бы также дать ученым лучшее понимание “его выдающихся талантов - в частности, его остроты зрения через генетические ассоциации“, утверждают представители проекта ДНК Леонардо да Винчи, инициативы, которая стремится использовать генетическую информацию для создания трехмерных изображений да Винчи с помощью процесса, называемого фенотипированием ДНК.

Да Винчи был художником, архитектором, изобретателем, анатомом, инженером и ученым. В первую очередь самоучка, он заполнил десятки секретных записных книжек фантастическими изобретениями и анатомическими наблюдениями. Чтобы сопровождать знаменитые наброски, такие как “Витрувианский человек“, да Винчи писал сообщения, закодированные в его собственном стенографическом письме, которое отображалось задом наперед, чтобы скрыть свои исследования от посторонних глаз. Наряду с подробными рисунками анатомии человека, взятыми из наблюдений за трупами, его записные книжки содержат проекты велосипедов, вертолетов, танков и самолетов.

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В новом исследовании Веццози и Сабато использовали исторические документы из архивов наряду с прямыми рассказами выживших потомков, чтобы проследить пять ветвей генеалогического древа да Винчи. По мнению историков, Леонардо был представителем шестого поколения да Винчи.

Изучать семейную историю да Винчи сложно, потому что только одного из его родителей можно найти должным образом. Леонардо да Винчи родился вне брака в тосканском городке Анчиано. Он был сыном флорентийского юриста Пьеро да Винчи и крестьянки по имени Катерина. Исследования Мартина Кемпа, историка искусства из Оксфордского университета, показывают, что Катерина была 15-летней сиротой во время рождения да Винчи. В 5 лет юный да Винчи был доставлен в свое родовое имение в городке Винчи (откуда его семья взяла свою фамилию), чтобы жить с его бабушкой и дедушкой.

Когда да Винчи умер 2 мая 1519 года в возрасте 67 лет, у него не было никаких известных детей, а его останки были потеряны, а это значит, что не было надежной ДНК для анализа. В результате часть его предков окутана тайной.

Первоначальное захоронение Леонардо было зарегистрировано в часовне Сен-Флорентин в замке Амбуаз, особняке во французской долине Луары. Часовня была разрушена после Французской революции, а затем снесена. В современных отчетах утверждается, что полный скелет был эксгумирован с этого места и перемещен в ближайшую часовню Святого Юбера, но являются ли они на самом деле костями Леонардо, остается загадкой.

Новое генеалогическое древо, начатое в 1331 году семейным патриархом Микеле, выявило 14 живых родственников с самыми разными профессиями, в том числе офисных служащих, кондитера, кузнеца, обойщика, продавца фарфора и художника.

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Исследователи определят, принадлежат ли человеческие останки из часовни долины Луары да Винчи, сравнив Y- хромосому в этих костях с Y-хромосомой, принадлежащей родственникам да Винчи. По словам исследователей, Y-хромосома передается от отца к сыну и остается практически неизменной на протяжении 25 поколений.

Кроме того, обнаружение фрагментов генетического кода да Винчи может помочь историкам искусства проверить подлинность произведений искусства, заметок и журнальных записей, предположительно созданных Леонардо, путем сравнения ДНК родственников со следами ДНК, обнаруженными на произведениях искусства.

Напомним, ранее сообщалось, что в клетках человека нашли необычные структуры ДНК.