Бургер - огонь: Альтернативное мясо сделают из вулканических микробов

Миллиардеры объединились, чтобы создать альтернативу обычному мясу.

Билл Гейтс, Джефф Безос и Эл Гор входят в число громких имен, поддерживающих Nature's Fynd - стартап, разрабатывающий постные гамбургеры, сыр без молока, наггетсы без курицы и другие продукты с использованием ферментированных вулканических микробов из Йеллоустонского национального парка.

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Компания из Чикаго, которая привлекла 158 миллионов долларов финансирования от нескольких крупных инвесторов, планирует выпустить свою продукцию в этом году. Когда это произойдет, это добавит конкуренции в и без того внушительный рынок альтернативного мяса стоимостью 7 миллиардов долларов.

Компания Nature's Fynd была основана в 2012 году Томасом Йонасом и Марком Козубалом, первоначально под названием Sustainable Bioproducts. Прежде чем стать соучредителем компании, Козубал исследовал микроб из горячих вулканических источников в Йеллоустонском национальном парке под названием Fusarium flavolapis.

Козубал и группа ученых ферментировали микроб в богатое белком вещество, которое они назвали “Fy“, которое теперь является основой их пищевых продуктов.

Nature's Fynd заявляет, что его белок, полученный из вулканических микробов, включает все 20 аминокислот, в то же время не имея холестерина или трансжиров. “Fy“ содержит десятую часть жира говяжьего фарша и на 50 процентов больше белка, чем тофу.

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Компания Nature's Fynd в настоящее время строит фабрику площадью 3251 кв. м на месте бывшей штаб-квартиры Union Stockyards в Чикаго, что является символическим шагом, символизирующим отход от традиционного производства мяса: Union Stockyards была центром мясоперерабатывающей промышленности в ХХ веке.

И переход идет в полную силу. По данным Ассоциации растительных продуктов питания (PBFA), в прошлом году индустрия альтернативного мяса резко выросла: розничные продажи в США выросли на 27 процентов, в результате чего ее общая рыночная стоимость достигла 7 миллиардов долларов .

Другими компаниями, пользующимися повышенным спросом на альтернативное мясо, являются израильская компания Redefine Meat, которая печатает “альтернативные стейки“, и калифорнийская компания Perfect Day, которая также использует ферментацию и 3D-печать.

Конечно, все это поможет в борьбе с изменением климата, поскольку альтернативное мясо уже значительно снижает воздействие на окружающую среду от закупки продуктов питания по сравнению с традиционными мясными продуктами.

Например, в 2019 году Impossible Foods опубликовала результаты отчета об оценке жизненного цикла, подготовленного устойчивой фирмой Quantis, показав, что Impossible Burger использовал на 96 процентов меньше земли, на 87 процентов меньше воды и создавал на 89 процентов меньше выбросов парниковых газов.

Конечно, большая часть этих усилий будет возложена на потребителя. Желает ли достаточно большое количество людей перейти на альтернативное мясо?

Напомним, ранее сообщалось, что человечество хотят перевести на мясо из пробирки к 2035 году.

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