Интересный факт дня: Самым большим источником парниковых газов стал океан

Мертвые зоны океана выделяют больше парниковых газов, чем весь остальной мир.

Когда организмы умирают, они тонут в толще воды, потребляя кислород из подповерхностного океана при разложении. Это приводит к появлению полос обедненной кислородом воды, называемых зонами минимума кислорода или "мертвыми зонами".

Эти суровые условия непригодны для жизни большинства организмов. Хотя они встречаются в некоторых районах естественным образом, мертвые зоны часто появляются после смыва удобрений и сточных вод ниже по течению в прибрежные районы, вызывая цветение водорослей, которые затем отмирают и разлагаются.

Одно из исследований показало, что отложения под водами, обедненными кислородом, являются значительным источником закиси азота (N 2 O). Этот газ выбрасывается в атмосферу, когда глубинная вода поднимается на поверхность в процессе, известном как апвеллинг.

Читай также: В океане нашли тепловую "бомбу"

Закись азота, более известная как "веселящий газ", является сильнодействующим парниковым газом, в 300 раз более мощным, чем углекислый газ.

Глобальные выбросы N 2 O увеличиваются в результате деятельности человека, стимулирующей его производство.

В настоящее время на океаны приходится около 25 процентов глобальных выбросов N 2 O, и ученые работают над улучшением оценок воздействия морской среды.

Потепление океана из-за изменения климата приводит к расширению зон морского минимума кислорода во всем мире. Это привело к предположениям о том, что выбросы N 2 O из океанов будут продолжать увеличиваться и еще больше ускорять изменение климата.

Читай также: В океане нашли гигантского родственника мокрицы

Результаты показывают, что можно ожидать еще большего образования N 2 O там, где эти малокислородные воды контактируют с морским дном.

Азот является важным компонентом жизни на Земле и присутствует в окружающей среде во многих различных формах. Специализированные группы одноклеточных микробов используют азотсодержащие соединения, такие как аммоний и нитрат, в качестве энергии для управления клеточными функциями.

Эти метаболические реакции опосредуют преобразование азота между его различными состояниями в окружающей среде, во время которого N 2 O может просачиваться в окружающую среду в качестве побочного продукта.

Помимо воздействия парникового газа, N 2 O также является преобладающим озоноразрушающим веществом, выбрасываемым в атмосферу.

В настоящее время на хозяйственные методы ведения сельского хозяйства приходится более двух третей глобальных выбросов N 2 O. В результате большое внимание было уделено снижению количества избыточного азота, добавляемого к сельскохозяйственным почвам с помощью удобрений.

Поскольку питательные вещества, которые не усваиваются растениями, часто попадают в водосборные бассейны, которые стекают в океан, политика, направленная на чрезмерное использование удобрений, также принесет пользу соседним водным экосистемам.

Однако дальнейшее сокращение выбросов в морскую среду потребует многогранного подхода, который также будет учитывать методы освоения прибрежных районов и удаления сточных вод в сильно пострадавших районах.

Напомним, ранее сообщалось, что мертвые зоны в океане оказались долгожителями.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.