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Полярные сияния на Марсе впервые зафиксировали с рекордного расстояния

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Мы только что получили лучшие виды на жуткое полярное сияние на Марсе.
Снимок орбитального аппарата
Снимок орбитального аппарата
Emirates Mars Mission

Орбитальный аппарат Объединенных Арабских Эмиратов "Надежда", который прибыл на Красную планету в начале этого года, использовал свой ультрафиолетовый спектрометр для обнаружения светящихся структур из светящегося атомарного кислорода высоко в ночном марсианском небе.

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"Полный набор данных, собранных во время этих наблюдений, включает в себя дальние и экстремальные ультрафиолетовые полярные сияния, которые никогда ранее не регистрировались на Марсе", - написало Космическое агентство ОАЭ.

Марсианское полярное сияние одновременно похоже и не похоже на северное сияние, наблюдаемое здесь, на Земле. Это не похоже на то, что полярное сияние Марса еще предстоит увидеть в спектре, видимом невооруженным глазом; до сих пор только инструменты, которые могут видеть в ультрафиолетовом диапазоне длин волн, могли их различить.

Дневная и ночная сторона Марса
Дневная и ночная сторона Марса
Emirates Mars Mission

Однако они генерируются так же, как полярные сияния на Земле. Частицы солнечного ветра, текущие через космос, попадают в атмосферу Марса и взаимодействуют с газом в верхних слоях атмосферы - кислородом, в случае Марса. В результате ионизация заставляет кислород светиться.

На Земле эти ионизированные частицы движутся вдоль силовых линий магнитного поля нашей планеты к полюсам, поэтому полярные сияния имеют тенденцию происходить на более высоких широтах.

Но глобальное магнитное поле Марса распалось довольно рано в истории планеты , оставив после себя только участки магнетизма, сохранившиеся в намагниченных минералах в коре, что означает, что распределение полярных сияний совершенно иное.

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"Световые маяки, которые выделяются на фоне темного диска ночной стороны, представляют собой дискретное полярное сияние с высокой структурой, которое отслеживает, где энергичные частицы возбуждают атмосферу после того, как их направляет вниз неоднородная сеть магнитных полей земной коры, которые происходят из минералов на поверхности Марса", - пояснили в Космическом агентстве ОАЭ.

Поскольку мы никогда раньше не видели таких подробных дискретных структур полярных сияний в марсианской атмосфере, изображения могут представлять собой новый инструмент для картирования и понимания потери магнитного поля Марса.

Обработанный снимок с полярным сиянием
Обработанный снимок с полярным сиянием
Emirates Mars Mission

Оставшиеся пятна являются следами этого глобального магнитного поля , записанного в магнитных минералах в расплавленной породе, которые принимают полярность окружающего магнитного поля, когда они остывают и затвердевают.

Поскольку потеря глобального магнитного поля связана с последующей потерей толстой атмосферы , понимание того, как и почему распалось магнитное поле, имеет решающее значение для понимания того, как Марс стал непригодным для жизни в том виде, в каком мы его знаем.

Ученые ОАЭ планируют опубликовать анализ своих наблюдений и того, что они могут значить для изучения Марса в будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что над Марсом обнаружили светящийся зеленый кислород.

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