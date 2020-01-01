Полярные сияния на Марсе впервые зафиксировали с рекордного расстояния

Мы только что получили лучшие виды на жуткое полярное сияние на Марсе.

Орбитальный аппарат Объединенных Арабских Эмиратов "Надежда", который прибыл на Красную планету в начале этого года, использовал свой ультрафиолетовый спектрометр для обнаружения светящихся структур из светящегося атомарного кислорода высоко в ночном марсианском небе.

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"Полный набор данных, собранных во время этих наблюдений, включает в себя дальние и экстремальные ультрафиолетовые полярные сияния, которые никогда ранее не регистрировались на Марсе", - написало Космическое агентство ОАЭ.

Марсианское полярное сияние одновременно похоже и не похоже на северное сияние, наблюдаемое здесь, на Земле. Это не похоже на то, что полярное сияние Марса еще предстоит увидеть в спектре, видимом невооруженным глазом; до сих пор только инструменты, которые могут видеть в ультрафиолетовом диапазоне длин волн, могли их различить.

Дневная и ночная сторона Марса Emirates Mars Mission

Однако они генерируются так же, как полярные сияния на Земле. Частицы солнечного ветра, текущие через космос, попадают в атмосферу Марса и взаимодействуют с газом в верхних слоях атмосферы - кислородом, в случае Марса. В результате ионизация заставляет кислород светиться.

На Земле эти ионизированные частицы движутся вдоль силовых линий магнитного поля нашей планеты к полюсам, поэтому полярные сияния имеют тенденцию происходить на более высоких широтах.

Но глобальное магнитное поле Марса распалось довольно рано в истории планеты , оставив после себя только участки магнетизма, сохранившиеся в намагниченных минералах в коре, что означает, что распределение полярных сияний совершенно иное.

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"Световые маяки, которые выделяются на фоне темного диска ночной стороны, представляют собой дискретное полярное сияние с высокой структурой, которое отслеживает, где энергичные частицы возбуждают атмосферу после того, как их направляет вниз неоднородная сеть магнитных полей земной коры, которые происходят из минералов на поверхности Марса", - пояснили в Космическом агентстве ОАЭ.

Поскольку мы никогда раньше не видели таких подробных дискретных структур полярных сияний в марсианской атмосфере, изображения могут представлять собой новый инструмент для картирования и понимания потери магнитного поля Марса.

Обработанный снимок с полярным сиянием Emirates Mars Mission

Оставшиеся пятна являются следами этого глобального магнитного поля , записанного в магнитных минералах в расплавленной породе, которые принимают полярность окружающего магнитного поля, когда они остывают и затвердевают.

Поскольку потеря глобального магнитного поля связана с последующей потерей толстой атмосферы , понимание того, как и почему распалось магнитное поле, имеет решающее значение для понимания того, как Марс стал непригодным для жизни в том виде, в каком мы его знаем.

Ученые ОАЭ планируют опубликовать анализ своих наблюдений и того, что они могут значить для изучения Марса в будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что над Марсом обнаружили светящийся зеленый кислород.

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