Солнце взорвалось в самой большой вспышке за четыре года

Солнце вспыхнуло неожиданной солнечной вспышкой в субботу (3 июля), крупнейшей с 2017 года.

Солнце извергается мощной солнечной вспышкой класса X1.5 3 июля 2021 года, самой мощной за 4 года NASA

Солнечная вспышка произошла из-за пятна под названием AR2838 в 17:29 по Киеву в субботу и была зарегистрирована как мощное солнечное событие класса X1, согласно Центру прогнозирования космической погоды США (SWPC), отслеживающему погоду на солнце. Это даже вызвало кратковременное отключение радиосвязи на Земле, сообщили официальные лица центра.

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На видеозаписи солнечной вспышки, полученной Обсерваторией солнечной динамики NASA, показана вспышка, извергающаяся из верхней правой части звезды, которую видит космический корабль, один из многих, используемых для наблюдения за погодой на Солнце.

Вспышки на Солнце X-класса - самые сильные извержения на Солнце. При наведении непосредственно на Землю самые мощные из них могут поставить под угрозу космонавтов и спутники в космосе, а также создать помехи для электрических сетей на Земле. Более умеренные солнечные вспышки M-класса также могут усилить полярные сияния Земли ослепительными изображениями.

Пятно AR2838, вызвавшее субботнюю вспышку, является новой активной областью на Солнце.

На этом графике, предоставленном группой прогнозирования космической погоды США, показана мощная солнечная вспышка класса X1 от Солнца 3 июля 2021 года NASA

"Эта область солнечных пятен образовалась за ночь и также была причиной вспышки M2 (R1 - Minor Radio Blackout) в 10:17 3 июля", - написали официальные лица SWPC в обновлении.

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Сайт Spaceweather.com, отслеживающий явления космической погоды, сообщил, что большая вспышка солнечного пятна, зарегистрированная как класс X1,5 по шкале, используемой для отслеживания событий на Солнце, теперь повернулась к противоположной стороне Солнца.

"Так же быстро, как и появилось, пятно уже исчезло", - сообщил сегодня Spaceweather.com. "4 июля он совершил оборот над северо-западным лимбом Солнца и проведет следующие две недели, пересекая обратную сторону Солнца".

Солнечная погода следует 11-летнему циклу с активными фазами и годами относительного солнечного покоя. Текущий цикл, называемый 25-м солнечным циклом, начался в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Solar Orbiter сделал первое видео извержения на Солнце.

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