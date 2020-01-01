ООН подтвердила новый рекорд тепла в Антарктиде - 18,3 по Цельсию

Планета точно вошла в эпоху глобального потепления.

Летние бассейны талой воды в Антарктиде в 2018 и 2020 годах USGS

В четверг Организация Объединенных Наций признала новый рекорд высокой температуры для антарктического континента, подтвердив значение 18,3 градуса по Цельсию, сделанное в прошлом году.

По данным Всемирной метеорологической организации ООН, рекордная жара была достигнута на аргентинской исследовательской станции Эсперанса на Антарктическом полуострове 6 февраля 2020 года.

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"Проверка этой максимальной температуры важна, потому что она помогает нам создать картину погоды и климата на одной из последних границ Земли", - сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Антарктический полуостров является одним из регионов планеты с наиболее быстрым потеплением - почти на 3 ° C за последние 50 лет. Таким образом, этот новый температурный рекорд соответствует наблюдаемому нами изменению климата.

ВМО отвергла еще более высокие показания температуры 20,75 ° C, о которых было сообщено 9 февраля прошлого года на бразильской автоматизированной станции мониторинга вечной мерзлоты на соседнем острове Сеймур, недалеко от полуострова, который тянется на север в сторону Южной Америки.

Предыдущий подтвержденный рекорд для антарктического континента - материка и окружающих его островов - составлял 17,5 ° C, зарегистрированный в Эсперансе 24 марта 2015 года.

Рекорд для более широкого региона Антарктики - повсюду к югу от 60 градусов широты - составляет 19,8 ° C, сделанный на острове Сигни 30 января 1982 года.

Проверяя два сообщенных новых температурных рекорда, комитет ВМО проанализировал погодную ситуацию на полуострове в то время.

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Было обнаружено, что большая система высокого давления создала нисходящие ветры, вызывающие значительное локальное потепление поверхности.

По заявлению ВМО, прошлые оценки показали, что такие условия способствуют достижению рекордных температур.

Эксперты посмотрели на инструментальные установки и данные, не обнаружив проблем у Эсперанса.

Однако импровизированная радиационная защита на бразильской станции на острове Сеймур привела к явной ошибке теплового смещения для датчика температуры воздуха монитора вечной мерзлоты, что сделало его показания непригодным для подтверждения в качестве официального метеорологического наблюдения ВМО.

Новый рекорд в Эсперансе будет добавлен в архив погодных и климатических экстремальных явлений ВМО.

Архив включает самые высокие и самые низкие температуры в мире, количество осадков, самую сильную градину, самый длинный сухой период, максимальный порыв ветра, самую длинную вспышку молнии и смертность, связанную с погодой.

Самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная на Земле, была минус 89,2 ° C и была зафиксирована на станции Восток в Антарктиде 21 июля 1983 года.

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Среднегодовая температура Антарктиды колеблется от минус 10 ° C на побережье до минус 60 ° C в самых высоких частях внутренних районов.

"Даже в большей степени, чем Арктика, Антарктика плохо покрыта с точки зрения непрерывных и устойчивых погодных и климатических наблюдений и прогнозов, хотя и то, и другое играют важную роль в формировании климата и океанов, а также в повышении уровня моря", - сказал Таалас.

Средняя температура поверхности Земли с XIX века повысилась на 1 ° C, что достаточно для увеличения интенсивности засух, волн тепла и тропических циклонов.

Но воздух над Антарктидой прогрелся более чем в два раза.

Недавние исследования показали, что потепление на два градуса по Цельсию может подтолкнуть таяние ледяных щитов на вершине Гренландии и Западной Антарктики - при наличии замороженной воды, достаточной для подъема океанов на 13 метров (43 фута) - за точку невозврата.

"Этот новый рекорд еще раз показывает, что изменение климата требует срочных мер", - заявила первый вице-президент ВМО Селесте Сауло, глава национальной метеорологической службы Аргентины.

"Важно продолжать укреплять системы наблюдений, прогнозирования и раннего предупреждения, чтобы реагировать на экстремальные явления, которые происходят все чаще и чаще из-за глобального потепления".

Напомним, ранее сообщалось, что найдена самая высокая температура на поверхности Земли.

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