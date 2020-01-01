Экзопланеты размером с Землю могут скрываться у всех на виду

Совсем рядом с нами может быть много экзопланет размером с Землю, которые не были замечены современными методами исследования.

Вселенная населена звездами, которые живут парами, и эти системы могут означать двойные проблемы для ученых, желающих найти планеты земного типа.

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Команда, возглавляемая Кэти Лестер, научным сотрудником исследовательского центра NASA Эймса, недавно использовала наземные технологии высокого разрешения, чтобы заглядывать в точки света, изучаемые с помощью миссии NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Ученые обнаружили, что при ближайшем рассмотрении некоторые из предполагаемых звезд в выборке на самом деле были двойными звездными системами. Кроме того, исследователи обнаружили, что звездные пары могут скрывать земные экзопланеты от бдительных глаз таких миссий, как TESS. Таким образом, каменистые миры размером с наш собственный планетарный дом могут скрываться у всех на виду и могут существовать в большем количестве, чем предполагалось ранее.

TESS ищет планеты вокруг ближайших звезд, наблюдая за провалами в их свете, возникающими, когда планета проходит мимо звезды или проходит перед ней. По данным NASA, с момента запуска TESS в апреле 2018 года астрономы идентифицировали более 100 ранее неизвестных экзопланет, и более 2600 кандидатов ожидают подтверждения.

Но новое исследование предполагает, что в наблюдениях миссии могло быть гораздо больше экзопланет, которые не были учтены современными методами исследования.

На этой иллюстрации изображен TOI 700 d, первая планета с обитаемой зоной размером с Землю, обнаруженная миссией НАСА TESS. NASA

"Мы показали, что в двойных системах найти планеты размером с Землю труднее, потому что маленькие планеты теряются в ярком свете своих двух родительских звезд", - сказала Лестер в заявлении Национальной исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии (NOIRLab).

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Команда Лестер использовала формирователи изображений Alopeke и Zorro (гавайский и испанский телескопы ) на двойных телескопах обсерватории Близнецов NOIRLab, чтобы сначала определить, какие из известных родительских звезд экзопланет на самом деле были парами. Ученые обнаружили, что 73 из сотен звезд в их выборке были звездами, вращающимися достаточно близко друг к другу, чтобы казаться единственной точкой света для TESS. Астрономы также идентифицировали еще 18 двойных звезд по данным TESS с помощью прибора NN-EXPLORE Exoplanet и Stellar Speckle Imager (NESSI) на 3,5-метровом телескопе NOIRLab WIYN в национальной обсерватории Китт-Пик.

Исследователи обнаружили, что в своих недавно определенных двойных системах TESS обнаружил только большие планеты. Однако TESS обнаружил, что как большие, так и маленькие экзопланеты вокруг родительских звезд оказались одиночными. Новое исследование подтверждает предположения многих астрономов о том, что яркость второй звезды заполняет свет, который в противном случае блокируется небольшой планетой, похожей на Землю.

"Астрономы должны знать, является ли звезда одиночной или двойной, прежде чем они заявят, что в этой системе не существует малых планет", - сказал Лестер. "Если она одиночная, то можно сказать, что малых планет не существует. Но если хост находится в двоичной системе, вы не узнаете, скрыта ли маленькая планета звездой-компаньоном или не существует вовсе. наблюдения с другой техникой, чтобы выяснить это".

Планируется, что миссия TESS будет работать как минимум до 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA запустила спутник по поиску инопланетян.

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