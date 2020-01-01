Интересный факт дня: Кошки стали более ласковыми из-за локдауна

Хозяева стали больше времени проводить с ними, потому котики стали более ласковыми.

Новое исследование показывает, что дополнительное время, проведенное людьми во время изоляции, заставило многих кошек казаться более ласковыми. Для некоторых это может быть сюрпризом, учитывая зачастую несправедливую репутацию кошек.

Многие из нас не понаслышке знают, насколько ценными были наши питомцы во время стресса, вызванного пандемией и связанными с ней изоляциями. Исследования подтвердили это, показав, что домашние животные снимают стресс и уменьшают одиночество, независимо от того, к какому виду они относятся.

Читай также: Интересный факт дня: Кошки продлевают жизнь мужчинам

"У меня есть две кошки. Одна была очень пугливой, но теперь она намного спокойнее, я бываю дома каждый день", - сказал один из участников исследования.

Команда под руководством исследователей из университетов Йорка и Линкольна в Великобритании опросила 5 323 человека с животными-компаньонами, включая лошадей, рептилий, птиц и рыб, а также обычных питомцев - кошек и собак - чтобы увидеть, как повлияли масштабные изменения в жизни человека. распорядок был на них.

Более 65 процентов участников сообщили об изменениях в поведении своих домашних животных во время их первой изоляции в 2020 году. Участники ответили на несколько групп вопросов о своих животных, их собственном психическом здоровье и отношениях. Им также было предложено оставить дополнительные комментарии.

В целом, многие владельцы сообщили об улучшении состояния своих домашних животных, но из всех видов собаки показали самые негативные изменения.

"Моя собака стала намного более нуждающейся и воет, если я выхожу из дома без нее, даже если это просто работа в саду и она может меня видеть", - объяснил другой владелец домашнего животного. "Ему будет очень тяжело вернуться к работе".

Около 10 процентов владельцев собак, кошек и лошадей отметили, что их домашние животные были обеспокоены изменениями, но до 30 процентов обнаружили, что они выглядели более расслабленными, а до 15 процентов отметили, что их питомцы стали более энергичными и игривыми. Около трети владельцев, в основном домашние родители собак и кошек, заметили, что их животные-компаньоны следовали за ними чаще, чем обычно.

Читай также: Интересный факт дня: Кошки доводят людей до самоубийства

Владельцы собак определили большую проблему: изменение режима физических упражнений и социализации.

"Моя собака скучает по общению; она не понимает, что произошло", - сказал участник опроса. "Он очень дружелюбный лабрадор и не понимает, почему люди больше не будут с ним суетиться, люди переходят дорогу, чтобы избежать его".

Были также некоторые кошки, которым тоже не хватало своего обычного взаимодействия.

"Мой кот зарегистрирован в качестве терапевта. Мы пропускаем наши посещения; мы с нетерпением ждем возможности вернуться навестить его фанатов. Ему не хватает всего его поклонения и суеты".

Ученый-медик из Йоркского университета Эмили Шосмит и ее коллеги также изучили психическое здоровье владельцев до и во время карантина, чтобы выяснить, было ли это связано с какими-либо изменениями.

"Наши результаты показывают, что ухудшение психического здоровья может увеличить внимание к домашнему животному", - сказала Шосмит.

Читай также: Интересный факт дня: Кошки сами выбрали человека для приручения

"Сочувствие может улучшить информирование о любых изменениях, как положительных, так и отрицательных, в благополучии и поведении животных".

Интересно, что домашние животные, владельцы которых имели более низкие показатели психического здоровья до блокировки, не наблюдали столько изменений в своих питомцах во время блокировки, сколько те, чье психическое здоровье ухудшилось во время блокировки.

"Состояние психического здоровья владельца оказывает явное влияние на благополучие и поведение домашних животных", - пояснил специалист по поведению животных из Университета Линкольна Дэниел Миллс. "[Это] несомненно то, что нам нужно учитывать, когда мы стремимся делать то, что лучше всего для животных, о которых мы заботимся".

Команда подозревает, что ощущение повышенной привязанности, наблюдаемое у 35,9% кошек, возможно, связано с изменениями в поведении владельцев, когда люди ищут более тесную компанию и тесный физический контакт. Они предполагают, что это могло побудить кошек искать больше угощений и других ресурсов у своих владельцев.

Шосмит и ее коллеги отмечают, что в таких исследованиях есть много ограничений; например, ответы, оставленные самими людьми, означают, что они могут отражать душевное состояние владельца в данный момент, а не объективный ответ. Опрошенные также не точно представляют население Великобритании - большинство участников были женщинами.

Тем не менее, это последнее исследование вносит свой вклад в другие, которые также предполагают, что изменения в наших привычках оказывают значительное влияние на животных, с которыми мы разделяем нашу жизнь.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бразилии обнаружили неизвестный вид диких кошек.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.