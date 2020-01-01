Огромное антарктическое озеро исчезло за три дня

Озеро исчезло, образовав под собой огромную трещину во льду.

Огромное, покрытое льдом озеро в Антарктиде внезапно исчезло, и ученые опасаются, что это может повториться снова.

В этом акте исчезновения, который, по словам исследователей, произошел зимой 2019-2020 годов на шельфовом леднике Амери в Восточной Антарктиде, было от от 600 до 750 миллионов кубических метров воды.

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Ученые, которые использовали спутниковые наблюдения, чтобы запечатлеть шокирующее исчезновение, говорят, что озеро высохло примерно через три дня после того, как под ним отступил шельфовый ледник.

"Мы полагаем, что вода, накопившаяся в этом глубоком озере, открыла трещину в шельфовом леднике под озером, процесс, известный как гидроразрыв, заставивший воду стекать в океан внизу", - гляциолог из Университета г. Тасмания и ведущий автор нового исследования, описывающего это событие, говорится в заявлении. Он добавил, что как только вода будет выпущена, "поток в океан внизу будет похож на поток через Ниагарский водопад, так что это будет впечатляющее зрелище".

Гидравлический разрыв пласта (естественный процесс, использующий те же физические принципы, что и гидравлический разрыв пласта, или гидроразрыв пласта, используемый для извлечения нефти или газа из коренных пород) происходит, когда вода - которая более плотная и, следовательно, тяжелее льда - разрывает гигантские трещины в ледяных щитах - и затем стекает в море. Это оставляет после себя гигантскую трещину, которая ставит под угрозу структурную целостность листа в целом. По мере того как талые озера и ручьи множатся на поверхности Антарктиды, исследователи обеспокоены тем, что растущие объемы талой воды на поверхности могут вызвать большее количество случаев гидроразрыва пласта, что приведет к повышению уровня моря выше текущих прогнозов.

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"Прогнозируется, что к 2050 году таяние поверхности Антарктики удвоится, что вызывает опасения по поводу стабильности других шельфовых ледников", - написала команда в своем исследовании, опубликованном 23 июня в журнале Geophysical Research Letters. "Такие процессы, как гидроразрыв и изгиб, остаются малоизученными, а модели ледяного покрова еще не включают реалистичную трактовку этих процессов". (Изгиб - это изгиб нижней стороны шельфового ледника под весом талой воды над ним, и еще одна потенциальная причина разрушения шельфового ледника.)

Уорнер и его коллеги провели воздушные измерения сильного излияния озера с помощью наблюдений со спутника NASA ICESat-2, который снимает показания, отражая импульсы лазерного света от интересующей цели, и измеряет время, необходимое для отражения импульсов. По этой временной задержке ученые могут рассчитать высоту цели.

После наводнения область, окружающая озеро, теперь свободная от веса воды, поднялась на 36 метров от своего первоначального положения, и там образовалась огромная трещина, называемая ледяной долиной, которая высекла площадь около 11 квадратных километров вдоль дна озера. Летом 2020 года озеро наполнилось водой всего за несколько дней с пиковым расходом 1 миллион кубических метров в день. По словам исследователей, неясно, создаст ли эта вода новые трещины, в которые они исчезнут, или она уже исчезнет через старую трещину и уйдет в океан.

"В нем может снова накапливаться талая вода или чаще стекать в океан", - сказал Уорнер. "Похоже, что трещина на короткое время вновь открылась во время летнего сезона таяния снега 2020 года, так что это, безусловно, система, за которой стоит наблюдать. Это событие действительно поднимает новые вопросы о том, насколько распространены эти глубокие покрытые льдом озера на шельфовых ледниках и как они развиваются".

Напомним, ранее сообщалось, что у берегов Антарктиды обнаружили новый остров.

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