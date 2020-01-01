COVID-19 вносит стойкие изменения в клетки крови

Это объясняет, почему COVID длится так долго, оставляя у людей симптомы, которые сохраняются в течение нескольких месяцев после первоначального заражения.

Новые данные свидетельствуют о том, что стойкий отпечаток COVID-19 может быть связан с тем, что вирус вносит значительные изменения в кровь людей, вызывая стойкие изменения в клетках крови, которые все еще проявляются через несколько месяцев после диагностирования инфекции.

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"Мы смогли обнаружить явные и долговременные изменения в клетках - как во время острой инфекции, так и после нее", - объясняет биофизик Йохен Гук из Института науки о свете Макса Планка в Германии.

В новом исследовании Гук и его коллеги проанализировали кровь пациентов с помощью системы, разработанной собственными силами, называемой цитометрией деформируемости в реальном времени (RT-DC), которая способна быстро анализировать сотни клеток крови в секунду, обнаруживая, обнаруживают ли они аномальные изменения их размеров и структуры.

Технология появилась относительно недавно, но она может существенно помочь в изучении того, что остается неизвестным в науке о COVID-19: как коронавирус может влиять на кровь на клеточном уровне.

"Хотя патология еще полностью не изучена, гипервоспалительная реакция и нарушения свертывания крови, ведущие к скоплению микрососудов, считаются ключевыми факторами все еще растущего числа погибших", - пишут в своей статье исследователи во главе с первым автором Маркетой Кубанковой.

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"До сих пор считалось, что физические изменения клеток крови не играют роли в окклюзии сосудов и повреждении органов, связанных с COVID-19".

В ходе исследования исследователи проанализировали кровь 55 человек: 17 пациентов с тяжелой формой COVID-19 (половина из которых, к сожалению, умерла), 14 выздоровевших пациентов и 24 здоровых добровольца, у которых не было никаких признаков заболевания.

В общей сложности более 4 миллионов клеток крови, взятых у этих людей, были пропущены через систему RT-DC, подвергнутую микроскопическому анализу при прохождении через узкий канал в устройстве.

Результаты показали, что красные кровяные тельца (эритроциты) у пациентов с COVID-19 различались по размеру больше, чем у здоровых людей, и демонстрировали признаки жесткости в своей физической структуре, проявляя меньшую деформируемость, что могло повлиять на их способность доставлять кислород через тело. .

"Физические свойства эритроцитов имеют решающее значение для микроциркуляторного русла, и, как таковые, эти изменения могут нарушить кровообращение и способствовать гипоксемии", - объясняют исследователи.

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"Эффект может сохраняться у пациентов с COVID-19 еще долго после того, как инфекция перестанет проявляться; мы обнаружили, что у выздоровевших пациентов изменения фенотипа не были столь заметными, но все же присутствовали".

Напротив, исследователи обнаружили, что форма белых кровяных телец (лейкоцитов), называемых лимфоцитами, демонстрирует снижение жесткости у пациентов с COVID-19, в то время как другие белые кровяные клетки, известные как моноциты, были значительно больше, чем в клетках из контрольной группы.

Между тем, нейтрофилы - другой тип белых кровяных телец - показали многочисленные изменения у пациентов с COVID-19, наблюдаемые в большем объеме, с большей деформацией.

Интересно, что нейтрофилы имеют особенно короткую продолжительность жизни (всего около одного дня), но изменения нейтрофилов у пациентов с COVID-19 все еще можно было увидеть через несколько месяцев после заражения, что Кубанкова описывает как «совершенно неожиданный» - и еще больше доказательств COVID 19 инфекция, вероятно, окажет длительное влияние на иммунную систему.

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"В то время как некоторые из этих изменений вернулись к нормальным значениям после госпитализации, другие сохранялись в течение месяцев после выписки из больницы, что свидетельствует о долгосрочном отпечатке COVID-19 на теле", - пишут исследователи .

"Мы предполагаем, что наблюдаемые изменения могут возникнуть из-за изменений цитоскелета иммунных клеток. Механические свойства клеток могут быть напрямую связаны с цитоскелетом , важной поддерживающей структурой, которая также определяет клеточную функцию".

Еще неизвестно, как эти изменения клеток крови могут в конечном итоге быть вызваны вирусной инфекцией, и еще не до конца известно, как изменения клеток приводят к симптомам COVID-19, а иногда и к смерти.

На данный момент это просто еще одно свидетельство того, насколько глубоко этот вирус проникает в наши тела и почему иногда он не отпускает людей.

"Стойкие изменения эритроцитов и нейтрофилов могут быть связаны с долгосрочными симптомами выздоровевших пациентов, из которых 70 процентов описали хроническую головную боль или неврологические симптомы, 54 процента - нарушения концентрации внимания и 62 процента - проблемы с кровообращением, такие как холодный пот и тахикардия", - пишут авторы. написать .

"Мы предполагаем, что сохраняющиеся изменения физических фенотипов клеток крови могут способствовать долгосрочному нарушению кровообращения и доставки кислорода, связанному с COVID-19".

Напомним, ранее сообщалось, что были названы побочные эффекты вакцин против COVID-19 по возрасту и полу.

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