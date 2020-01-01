В далекой Вселенной была обнаружена гигантская дуга галактик

Вселенная - большое пространство, и в нем много чего большого. Не только галактики, но и группы галактик, и космическая паутина, соединяющая их все вместе.

Ученые только что открыли то, что кажется одной из группировок галактик, и это может иметь серьезные последствия для нашего понимания эволюции Вселенной. Это почти симметричная дуга галактик на расстоянии 9,2 миллиарда световых лет от нас, а ее диаметр составляет 3,3 миллиарда световых лет, и это одна из самых больших структур, когда-либо идентифицированных.

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Астрономы называют это Гигантской Дугой, и, если это подтвердится, она присоединится к растущему числу этих гигантских структур. Это число представляет собой космологический рассол.

"Растущее число крупномасштабных структур, превышающих предел размера, который считается теоретически жизнеспособным, становится все труднее игнорировать", - сказала астроном Алексия Лопес из Университета Центрального Ланкашира, Великобритания.

"По мнению космологов, текущий теоретический предел рассчитан в 1,2 миллиарда световых лет, что делает Гигантскую дугу почти в три раза больше. Может ли стандартная модель космологии объяснить эти огромные структуры во Вселенной как просто редкие случайные частицы, или же они есть чем-то еще?"

Наша стандартная модель космологии основана на так называемом космологическом принципе. Это говорит о том, что в достаточно больших масштабах Вселенная однородна или "гладка" во всех направлениях. Каждая часть Вселенной должна выглядеть более или менее как любая другая часть Вселенной, без каких-либо серьезных несоответствий или неровностей.

Крупномасштабные структуры размером более 1,2 миллиарда световых лет можно было бы рассматривать именно таким выступом. Один или два таких выступа можно считать случайным расположением, но в данных продолжает появляться все больше и больше.

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Есть Великая стена Слоуна размером около 1,5 миллиарда световых лет в поперечнике. Об открытии аналогичной структуры, называемой Стеной Южного полюса, диаметром примерно 1,37 миллиарда световых лет было объявлено в прошлом году. Группа квазаров Кловес-Кампусано составляет 2 млрд световых лет в поперечнике, и огромная Большая квазарная группа составляет 4 млрд. Великая стена Геркулес — Северная Корона является самой большрй, потенциально охватывая целых 10 миллиардов световых лет.

Гигантская дуга была обнаружена по данным Sloan Digital Sky Survey. Лопес и ее коллеги изучали свет квазарных галактик - самых ярких галактик во Вселенной, освещенных ненасытно активными сверхмассивными черными дырами в их центрах.

Когда свет этих галактик проходит через газ в межгалактическом пространстве, некоторые длины волн поглощаются. Спектральные линии поглощения, генерируемые этим процессом, можно использовать для составления карты распределения материи во Вселенной. Используя этот метод, исследователи заметили, что галактики Гигантской дуги, похоже, сгруппированы вместе.

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Более глубокий анализ, кажется, почти подтверждает это. Результаты команды имеют уровень достоверности 99,9997 процента, или 4,5 сигмы - этого недостаточно для золотого стандарта 5 сигм для значимости, поэтому все еще существует вероятность того, что это случайность, но все же вывод довольно интересный.

Если астрономы продолжат идентифицировать такие большие структуры во Вселенной, это может означать, что нам нужно хорошо подумать о космологическом принципе.

"Ночное небо, если смотреть в достаточно большом масштабе, должно выглядеть одинаково, независимо от местоположения наблюдателей или направления, в котором они смотрят", - сказала Лопес. "Гигантская арка, которую мы видим, безусловно, вызывает больше вопросов, чем ответов, поскольку может расширить понятие "достаточно большой". Ключевой вопрос в том, что мы считаем достаточно большим?"

Команда будет изучать другие данные, пытаясь определить уровень достоверности 5 сигм. Учитывая преобладание обнаружений и других гигантских структур, похоже, что космологам предстоит проделать значительный объем работы.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы открыли самую древнюю спиральную галактику во Вселенной.

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