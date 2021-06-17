В Африке обнаружили третий по величине алмаз в мире

Огромный камень весит 1098 карат, что немного меньше, чем второй по величине алмаз из когда-либо найденных.

Согласно сообщениям новостей, горняки в Ботсване обнаружили потрясающий алмаз массой 1098 карат, который может быть третьим по величине алмазом в мире.

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Гигантский драгоценный камень был обнаружен 1 июня на руднике Джваненг на юге Ботсваны, который, по данным Bloomberg, считается самым ценным рудником в мире. Представитель горнодобывающей компании Debswana - совместного предприятия корпорации De Beers и правительства Ботсваны - сказал, что колоссальный драгоценный камень является крупнейшим алмазом, когда-либо обнаруженным за пятидесятилетнюю историю компании.

Ботсвана - ведущий производитель алмазов в Африке, сообщает The Guardian, а также здесь находится рудник, где в 2015 году был обнаружен второй по величине алмаз в мире - камень весом 1109 карат под названием Lesedi La Rona.

Самый большой в мире алмаз, называемый Куллинаном, больше, чем два занявших второе место вместе взятых; вес этого камня составлял 3106 карат, когда он был обнаружен в Южной Африке в 1905 году. В 1908 году камень был разрезан примерно на 100 частей, а самый большой кусок весом 530 карат был отправлен в Лондон, где он украшает верхнюю часть королевского скипетра.

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По сообщению Bloomberg, оценка нового камня будет проведена в ближайшие недели, после чего государственная алмазная торговая компания Ботсваны сможет решить, покупать ли его у Debswana или позволить De Beers продать его.

Напомним, ранее сообщалось, что возле погасшей звезды обнаружили алмазную планету.

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