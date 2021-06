Гигантская паутина накрыла австралийскую деревню

Почему пауки делают паутины после наводнений и случается ли это повсеместно? Эти сети не имеют ничего общего с пауками, пытающимися поймать пищу. Пауки часто используют паутины, чтобы передвигаться, и в этом случае используют длинные нити паутины, чтобы спастись из переувлажненной почвы.

Это может показаться необычным, но это просто местные животные, которые делают свое дело. Крайне важно не достать инсектицид и не распылить его.

Эти пауки выполняют важную работу по борьбе с вредителями, поэтому, убивая их, вы увеличиваете риск того, что вредители, такие как тараканы и комары, выйдут из-под контроля.

То, что вы видите в Интернете - удивительное природное явление, но на самом деле это не так уж сложно. Нас постоянно окружают пауки, но мы их обычно не видим. Они прячутся в опавших листьях и в почве.

Когда случаются наводнения, им необходимо быстро эвакуироваться из нор, в которых они живут под землей. Они массово выходят и используют свою паутину.

Вы часто будете видеть молодых пауков, выпускающих длинную прядь шелка, которую ветер улавливает и поднимает вверх. Паутина цепляется за другой объект, например дерево, и позволяет пауку взбираться наверх.

Parts of #Gippsland are covered in #spider web??!! The little black dots are spiders. There is web as far as the eye can see. This is near Longford #Victoria thanks Carolyn Crossley for the video pic.twitter.com/wcAOGU9ZTu