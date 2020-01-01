Обнаружено странное влияние коронавируса на ногти

Основные признаки COVID-19 - лихорадка, кашель, усталость и потеря чувства вкуса и запаха. Также было отмечено влияние COVID-19 на кожу. Но есть еще одна часть тела, на которую вирус оказывает влияние: ногти.

После заражения COVID-19 через несколько недель у небольшого числа пациентов ногти кажутся обесцвеченными или деформированными - явление, получившее название "ногти COVID".

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Одним из симптомов является красный узор в виде полумесяца, образующий выпуклую полосу на белой области у основания ногтей. Кажется, что это проявляется раньше, чем другие жалобы на ногти, связанные с COVID, и пациенты замечают это менее чем через две недели после постановки диагноза. Сообщалось о нескольких случаях.

Подобные красные полумесяцы на ногтях, как правило, встречаются редко, и раньше их не видели так близко к основанию ногтя. Таким образом, подобная картина может быть исключительно признаком инфекции COVID-19.

Механизм, лежащий в основе этого паттерна в виде полумесяца, остается неясным. Возможной причиной может быть повреждение кровеносных сосудов, связанное с самим вирусом. С другой стороны, это может быть связано с иммунным ответом, установленным против вируса, вызывающим образование миниатюрных тромбов и обесцвечивание.

Важно отметить, что эти отметины, похоже, не вызывают беспокойства, поскольку в остальном у пациентов нет симптомов - хотя неясно, как долго они остаются, поскольку в описанных случаях они длились от одной недели до более четырех недель.

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Некоторые пациенты также обнаружили новые горизонтальные углубления в основании ногтей пальцев рук и ног, известные как линии Бо. Как правило, они появляются через четыре недели или более после заражения COVID-19.

Линии Бо возникают, когда наблюдается временное прекращение роста ногтей из-за физической нагрузки на организм, такой как инфекция, недоедание или побочные эффекты лекарств, таких как химиотерапевтические препараты. Хотя вполне вероятно, что они вызваны COVID-19, они определенно не являются исключительным симптомом болезни.

Линии Бо Wikimedia Commons

Поскольку ногти растут в среднем на 2-5 мм в месяц, линии Бо становятся заметными через четыре-пять недель после физического стресса - по мере роста ногтя обнаруживается вмятина.

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Поэтому время стрессового события можно оценить, посмотрев, насколько далеко линии Бо от основания ногтя. Специального лечения линий Бо не существует, поскольку они, как правило, в конечном итоге вырастают, если основное заболевание исчезло.

В настоящее время имеющиеся данные свидетельствуют об отсутствии связи между тяжестью инфекции COVID-19 и типом или степенью изменений ногтей.

Выше представлены две наиболее распространенные жалобы на ногти, связанные с COVID, но исследователи зафиксировали и другие необычные случаи.

У одной пациентки ногти оторвались от основания ногтя и, в конечном итоге, выпали через три месяца после заражения. Это явление известно как онихомадезис, и считается, что оно происходит по тем же причинам, что и линии Бо.

Этот пациент не получил лечения от этих изменений, так как новые здоровые ногти стали расти под теми, которые отсоединились, что указывало на то, что проблема начала решаться сама собой.

Другой пациент через 112 дней после положительного результата теста заметил оранжевое изменение цвета кончиков ногтей. Никакого лечения не проводилось, и через месяц изменение цвета все еще не исчезло. Механизм, лежащий в основе этого, неизвестен.

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И в третьем случае у пациента на ногтях появились горизонтальные белые линии, которые не исчезают при надавливании. Они известны как линии Миса или поперечная лейконихия. Они появились через 45 дней после положительного результата теста на COVID-19. Они обычно проходят по мере роста ногтей и не требуют лечения. Считается, что линии Миса вызваны аномальным производством белков в ногтевом ложе из-за системных нарушений.

Хотя все эти три состояния последовали за инфекцией COVID-19, поскольку в каждом случае у нас есть только ограниченное количество пациентов, пока невозможно сказать, были ли они вызваны этим заболеванием. Вполне возможно, что все три не связаны с этим заболеванием.

Действительно, даже с линиями Бо и красным рисунком в виде полумесяца еще предстоит пройти долгий путь, чтобы подтвердить определенную связь между этими изменениями и COVID-19, а также механизмами, стоящими за ними. Для всех этих условий нам нужно будет сообщить о гораздо большем количестве случаев, прежде чем мы сможем с уверенностью сказать, что есть ссылка.

Кроме того, даже если есть причинно-следственная связь, важно помнить, что не у всех пациентов с COVID-19 будут эти состояния ногтей. И некоторые из этих отклонений не обязательно означают, что у кого-то был COVID-19. В лучшем случае мы должны рассматривать их как потенциальные индикаторы перенесенной инфекции, а не окончательное доказательство.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые подсчитали шансы на новую пандемию.

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