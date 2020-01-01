Люди начали развиваться быстрее, чем когда-либо

И дело не в генетике.

Во власти естественного отбора с самого начала жизни наши предки адаптировались, спаривались и умирали, передавая крошечные генетические мутации, которые в конечном итоге сделали людей такими, какие мы есть сегодня.

Но новое исследование предполагает, что эволюция больше не связана строго с генами. Вместо этого человеческая культура может двигать эволюцию быстрее, чем могут работать генетические мутации.

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Согласно этой концепции, эволюция больше не требует генетических мутаций, дающих преимущество выживания, которые передаются и становятся широко распространенными. Напротив, усвоенное поведение, передаваемое через культуру, представляет собой "мутации", обеспечивающие преимущества выживания.

Исследователи утверждают, что теперь эта так называемая культурная эволюция может повлиять на судьбу человечества сильнее, чем естественный отбор.

"Когда вирус атакует вид, он обычно становится невосприимчивым к этому вирусу в результате генетической эволюции", - сказал соавтор исследования Зак Вуд, научный сотрудник Школы биологии и экологии Университета штата Мэн.

Такая эволюция работает медленно, так как более восприимчивые люди умирают, и только те, кто выживает, передают свои гены.

Но в настоящее время людям практически не нужно приспосабливаться к таким угрозам генетически. Вместо этого мы адаптируемся, разрабатывая вакцины и другие медицинские вмешательства, которые не являются результатом работы одного человека, а являются результатом работы многих людей на основе накопленных "мутаций" культурных знаний.

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По словам соавтора исследования Тим Уоринга, доцента по моделированию социально-экологических систем в Университете штата Мэн, разрабатывая вакцины, человеческая культура улучшает свою коллективную "иммунную систему".

А иногда культурная эволюция может привести к генетической эволюции. "Классический пример - толерантность к лактозе", - сказал Уоринг. "Питье коровьего молока началось как культурная черта, которая затем стала двигателем [генетической] эволюции группы людей".

В этом случае культурные изменения предшествовали генетическим, а не наоборот.

Концепция культурной эволюции началась с самого отца эволюции, сказал Уоринг. Чарльз Дарвин понимал, что поведение может развиваться и передаваться потомству так же, как и физические черты, но ученые того времени считали, что изменения в поведении передаются по наследству. Например, если у матери была черта, которая побудила ее научить дочь добывать корм для еды, она передала бы эту унаследованную черту своей дочери. В свою очередь, у ее дочери может быть больше шансов выжить, и в результате эта черта станет более распространенной в популяции.

В своем новом исследовании, опубликованном 2 июня в журнале Proceedings of the Royal Society B, Уоринг и Вуд утверждают, что в какой-то момент истории человечества культура начала лишать нашу ДНК эволюционного контроля. И теперь, по их словам, культурные изменения позволяют нам развиваться так, как не могут одни биологические изменения.

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Вот почему: культура ориентирована на группы, и люди в этих группах разговаривают, учатся и подражают друг другу. Такое групповое поведение позволяет людям передавать адаптации, которые они приобрели благодаря культуре, быстрее, чем гены могут передавать аналогичные преимущества для выживания.

Человек может получить навыки и информацию у практически неограниченного числа людей за небольшой промежуток времени и, в свою очередь, передать эту информацию многим другим. И чем больше людей будет доступно для обучения, тем лучше. Большие группы решают проблемы быстрее, чем группы меньшего размера, а межгрупповая конкуренция стимулирует адаптации, которые могут помочь этим группам выжить.

По мере распространения идей в культурах появляются новые черты.

Напротив, человек наследует генетическую информацию только от двух родителей и накапливает относительно небольшое количество случайных мутаций в их яйцеклетках или сперматозоидах, на передачу которых их небольшой горстке детей требуется около 20 лет. Это просто гораздо более медленный темп изменений.

На протяжении всей истории жизни ключевые переходные состояния оказывали огромное влияние на скорость и направление эволюции. Эволюция клеток с ДНК была большим переходным этапом, а затем, когда появились более крупные клетки с органеллами и сложными внутренними структурами, это снова изменило правила игры. Объединение клеток в растения и животных было еще одним большим изменением в море, равно как и эволюция пола, переход к жизни на суше и так далее.

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Каждое из этих событий изменило способ эволюции, и теперь люди могут оказаться в эпицентре еще одной эволюционной трансформации. Мы все еще можем эволюционировать генетически, но это может больше не влиять на выживание человека.

"В очень долгосрочной перспективе мы предполагаем, что люди эволюционируют от отдельных генетических организмов к культурным группам, которые функционируют как суперорганизмы, подобно колониям муравьев и ульям", - говорится в заявлении Уоринга.

Но генетика управляет пчелиными семьями, а человеческий суперорганизм будет существовать в отдельной категории. Как будет выглядеть этот суперорганизм в далеком будущем, неясно, но, вероятно, потребуется деревня, чтобы это понять.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые смогли из жвачки получить ДНК древних людей.

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