Интересный факт дня: На Земле официально пять океанов

Если вас в школе учили, что океанов четыре, пора обновить факты.

Земля, наконец, добилась всеобщего признания пятого океана благодаря решению Национального географического общества добавить Южный океан вокруг Антарктиды к четырем уже известным ей океанам: Атлантическому, Тихому, Индийскому и Северному Ледовитому океану.

Хотя определение холодных вод вокруг ледяного южного континента как отдельного океана существует уже почти 100 лет и широко используется учеными, до сих пор оно не пользуется популярностью.

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Но во Всемирный день океанов, общество объявило, что впредь будет отмечать Южный океан как пятый океан на картах нашей планеты.

"Южный океан давно признан учеными, но, поскольку на международном уровне никогда не было соглашения, мы никогда не признавали его официально", - заявил веб-сайту National Geographic географ общества Алекс Тейт. "В некотором смысле это своего рода географическая занудство".

По его словам, одно из самых больших воздействий будет на образование: "Студенты узнают информацию об океане через то, какие океаны вы изучаете. Если вы не включите Южный океан, вы не узнаете его специфики и насколько это важно".

National Geographic начал создавать карты в 1915 году, но общество официально признало только четыре океана, которые они определили по континентам, граничащим с ними.

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Напротив, Южный океан определяется не окружающими его континентами, а Антарктическим циркумполярным течением (АЦП), которое течет с запада на восток. Ученые считают, что АЦП был создан 34 миллиона лет назад, когда континент Антарктида отделился от Южной Америки.

Сегодня АЦП протекает через все воды, окружающие Антарктиду, примерно до 60 градусов южной широты, за исключением пролива Дрейка и моря Скотия, которые находятся примерно между мысом Горн в Южной Америке и Антарктическим полуостровом.

Воды АЦП - и, следовательно, большей части Южного океана - более холодные и немного менее соленые, чем воды океана на севере.

АЦП втягивает воду из Атлантического, Тихого и Индийского океанов, чтобы управлять глобальной "конвейерной лентой", которая переносит тепло по всей планете, в то время как холодная плотная вода АЦП опускается и помогает накапливать углерод в глубоких океанских глубинах. По данным National Geographic, тысячи морских видов обитают только в пределах АЦП.

Не известно, что именно представляет собой океан, за исключением того, что это самые большие водоемы. Согласно общепринятому определению, глобальный океан делится на четыре или пять частей, в зависимости от континентов, которые их окружают.

Тем не менее, термин "Южный океан" использовался для описания вод на дне с тех пор, как их впервые увидел испанский исследователь Васко Нуньес де Бальбоа в начале 16 века, и его использование продолжалось, поскольку океаны стали жизненно важными путями для международные связи и торговля в последующие века.

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К 19 веку многие морские страны учредили "гидрографические" органы для публикации информации об океанах для своих военно-морских сил и торговых судов, а термин "Южный океан" появился в ранних публикациях Международной гидрографической организации (МГО), которую они создали. в 1921 г.

Но, согласно книге "Южный океан: перспектива океанографов" (Ice Press, 2015), МГО отменила это обозначение в 1953 году: "Большинство полученных мнений… указывают на то, что нет никакого реального оправдания для применения термина "океан" к этот водоему", - написала МГО в своих руководящих принципах, опубликованных в том же году.

Однако ученые не согласились с этим, и этот термин стал использоваться все чаще, поскольку важность и уникальность Южного океана становились все более очевидными. Совет США по географическим названиям начал использовать его в 1999 году, а Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) официально начало использовать его в этом году.

Первоначальный "океан" на Земле был фактически рекой, названной древними греками в честь титана Океана, речного бога, который был сыном Урана и Гайи, а также братом и мужем Тетис, богини первозданных вод. которые питали Землю.

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Изначально считалось, что река "Океан" окружает мир, который, по представлениям древних греков, заканчивается где-то к западу от Европы и к востоку от Азии. В конце концов, этот термин стал использоваться для описания различных частей мирового океана.

Между тем связанный с этим термин "Семь морей" намного старше многих современных океанов. Никто не знает, откуда возникла эта концепция, но этот термин встречается в древних писаниях греков, римлян, арабов, индусов, персов и китайцев, хотя он часто описывал совершенно разные моря - некоторые из них мифические.

Согласно веб-сайту World Atlas, сегодня семь морей считаются семью крупнейшими океанскими водоемами: Арктика, Северная Атлантика, Южная Атлантика, Индийский океан, Северная часть Тихого океана, Южная часть Тихого океана и Южный или Антарктический океан.

Напомним, ранее сообщалось, что в Атлантическом океане нашли множество новых видов животных.

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