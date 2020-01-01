Астрономы обнаружили гигантские вращающиеся структуры во Вселенной

Их длина составляет сотни миллионов световых лет.

Новое исследование показало, что усики галактик длиной до сотен миллионов световых лет могут быть самыми большими вращающимися объектами во Вселенной.

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Небесные тела часто вращаются от планет до звезд и галактик. Однако гигантские скопления галактик часто вращаются очень медленно, если вообще вращаются, и поэтому многие исследователи думали, что именно здесь вращение может закончиться в космических масштабах, сказал соавтор исследования Ноам Либескинд, космолог из Института астрофизики им. Лейбница в Потсдаме в Германии.

Но в новом исследовании Либескинд и его коллеги обнаружили, что космические нити или гигантские трубки, состоящие из галактик, по-видимому, вращаются. "Существуют такие огромные структуры, что целые галактики - просто пылинки", - сказал Либескинд. "Эти огромные волокна намного больше, чем скопления".

Предыдущие исследования показали, что после того, как Вселенная родилась в результате Большого взрыва около 13,8 миллиарда лет назад, большая часть газа, составляющего большую часть известного вещества космоса, схлопнулась, образуя колоссальные пласты. Затем эти листы распались, образуя нити огромной космической паутины.

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Используя данные Sloan Digital Sky Survey, ученые исследовали более 17000 волокон, анализируя скорость, с которой галактики, составляющие эти гигантские трубки, перемещались внутри каждого усика. Исследователи обнаружили, что способ движения этих галактик предполагает, что они вращаются вокруг центральной оси каждой нити.

Наибольшая скорость вращения галактик вокруг полых центров этих усиков, по наблюдениям исследователей, составила около 223 700 миль в час (360 000 км в час). Ученые отметили, что они не предполагают, что каждая нить накала во Вселенной вращается, но что вращающиеся нити, похоже, действительно существуют.

"Большой вопрос: Почему они крутятся?" - сказал Либескинд. "Большой взрыв не наделил бы Вселенную каким-либо изначальным вращением. Таким образом, все, что заставляло эти волокна вращаться, должно было появиться позже в истории, когда образовались структуры".

Одно из возможных объяснений этого вращения состоит в том, что, поскольку мощные гравитационные поля этих нитей притягивали газ, пыль и другой материал внутри них, чтобы они схлопывались вместе, возникающие в результате силы сдвига могли раскрутить этот материал. Тем не менее, прямо сейчас "мы не совсем уверены, что может вызвать крутящий момент такого масштаба", - сказал Либескинд.

Теперь ученые пытаются понять происхождение вращения волокна с помощью компьютерного моделирования того, как материя ведет себя при крупнейших космологических продажах.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы ждут от Вселенной четвертого измерения.

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