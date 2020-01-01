Ученые нашли новый способ убить устойчивые к антибиотикам бактерии

Новый подход обезоруживает их естественный защитный механизм, делая существующие антибиотики более смертоносными.

Исследование, проведенное на лабораторных тарелках и на мышах, предлагает многообещающую стратегию борьбы с так называемыми супербактериями без необходимости создания новых антибиотиков.

Читай также: Тайна смертельного антибиотика раскрыта спустя 70 лет

"Мы хотим сделать уже существующие антибиотики с хорошими профилями безопасности более эффективными, и с помощью нескольких новых химических веществ исследовательская группа сделала именно это", - сказал старший автор Евгений Нудлер, профессор биохимии в Нью-Йоркском университете Гроссмана и медицинском факультете и исследователь Медицинского института Говарда Хьюза.

В новом исследовании, опубликованном в четверг (10 июня) в журнале Science, команда нацелена на Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa, две бактерии, которые проявляют всепроникающую устойчивость к нескольким лекарствам и входят в число основных причин внутрибольничных инфекций. Эти бактерии полагаются на фермент цистатионин-гамма-лиаза (CSE), чтобы противостоять токсическим эффектам бактерицидных антибиотиков, лекарств, которые убивают бактерии, а не просто замедляют их рост.

В частности, фермент производит сероводород, соединение, которое защищает бактерии от окислительного стресса или скопления свободных радикалов. Таким образом, команда проанализировала более 3 миллионов небольших молекул, чтобы найти химические вещества, которые блокировали бы CSE без взаимодействия с клетками млекопитающих, и обнаружила трех сильных кандидатов.

Читай также: Неуязвимые к антибиотикам микробы распространились по миру

В лабораторных чашках новые обнаруженные молекулы сделали бактерицидные антибиотики в 2-15 раз более эффективными против микробов, в зависимости от используемого антибиотика и бактериального штамма. Одна из небольших молекул также улучшила выживаемость мышей, леченных антибиотиками, которые были инфицированы либо S. aureus, либо P. aeruginosa.

Учитывая, что исследование проводилось на грызунах в лаборатории, "переход к человеческой системе - это огромный следующий шаг", - сказал Тьен-Фа Ма, профессор и директор программы выпускников микробиологии в Университете Оттавы. который не принимал участия в исследовании. И, как и в случае с любыми новыми лекарственными препаратами, потребуются дополнительные исследования, чтобы определить, какая доза и способ введения будут наиболее безопасными и эффективными для людей.

Но, учитывая, что большинство видов бактерий используют эту защитную тактику, нацеливание на производство сероводорода могло бы "изменить правила игры" в борьбе с устойчивостью к антибиотикам, написал Ма в комментарии .

Напомним, ранее сообщалось, что найдены антибиотики, убивающие бактерии хитрым способом.