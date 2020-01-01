Недалеко от центра нашей Галактики нашли загадочный гигантский объект

Возле галактического центра есть что-то странное и мигающее.

Примерно в 25000 световых лет от Земли астрономы обнаружили странную звезду, которая почти исчезла в течение нескольких месяцев, прежде чем снова появилась.

Астрономы считают, что звезда, получившая название VVV-WIT-08, может принадлежать к новому классу звезд - гигантским монстрам, превышающим в 100 раз наше Солнце, которые каждые несколько десятилетий затмеваются загадочным телом, вращающимся вокруг нее.

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Хотя космос в основном относительно пуст, само собой разумеется, что некоторые объекты будут выстраиваться таким образом, что звезды время от времени затемняются с нашей земной точки зрения.

Однако не всегда легко сказать, что это за штука. Гигантская планета? Космическая пыль? Обломки поврежденного объекта?

По мнению астрономов, виновником может быть другая звезда или планета, окруженная толстым непрозрачным диском пыли на длинной орбите вокруг VVV-WIT-08, которая полностью закрывает звезду, когда она проходит перед нашим взором.

"Удивительно, что мы только что наблюдали темный, большой и вытянутый объект, проходящий между нами и далекой звездой, и мы можем только предполагать его происхождение", - сказал астроном Сергей Копосов из Эдинбургского университета в Шотландии.

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Модель орбитального спутника с гигантским диском не беспрецедентна. Одним из самых известных примеров является Эпсилон Возничего, сверхгигантская звезда с закутанным диском спутником на 27-летней орбите, которая затемняет звезду примерно на 50 процентов на срок до 730 дней.

Затем есть система TYC 2505-672-1, красный гигант с пыльным спутником на 69-летней орбите, который затмевает звезду на период 3,5 года.

Данные VVV-WIT-08 показывают, что событие затемнения длилось около 200 дней с почти симметричной кривой блеска, что привело к гашению света звезды на 97 процентов. Плотность объектов, необходимая в этой области пространства для случайного совмещения двух случайных тел, намного выше наблюдаемой, поэтому команда считает, что эти два объекта связаны гравитацией.

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Орбитальный период неизвестен, но согласно математическому моделированию он должен составлять не менее нескольких десятилетий.

И открытие предполагает, что такие системы не так уж редки.

"Конечно, еще предстоит найти, но сейчас задача состоит в том, чтобы выяснить, что это за скрытые спутники и как они оказались окружены дисками, несмотря на то, что они вращаются так далеко от гигантской звезды", - сказал астроном Ли Смит из Кембриджского университета.

"Поступая так, мы можем узнать что-то новое о том, как развиваются такие системы".

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы поймали странный сигнал из соседнего скопления галактик.