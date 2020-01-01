Предложен простой способ сократить потребление алкоголя

Достаточно напугать людей онкологией, считают ученые.

Исследователи нашли эффективный способ заставить людей сократить потребление алкоголя. Они просто подчеркнули, что каждая выпитая рюмка повышает риск рака.

Разумеется, чрезмерное употребление алкоголя приводит не только к раку. Чрезмерное употребление алкоголя связано с целым рядом проблем, включая преждевременную смерть, болезни сердца, проблемы с пищеварением и повышенный риск деменции.

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"Мы обнаружили, что сочетание информации об алкоголе и раке с конкретным практическим действием - подсчетом количества выпитых напитков - привело к тому, что пьющие уменьшили количество потребляемого алкоголя", - говорит экономист и психолог Симона Петтигрю из Института глобального здравоохранения Джорджа.

Для исследования было заполнено три анкеты: 7995 человек заполнили первый, 4588 человек заполнили второй через три недели, а 2687 человек закончили последний опрос через три недели после этого. Участники были разделены на разные группы и показали разные рекламные объявления и сообщения о выпивке.

По сравнению с контрольной группой, выделялась одна комбинация: телевизионная реклама, связывающая выпивку и рак, вместе с предложением вести учет напитков, была одной из самых эффективных, побуждающих людей попытаться сократить потребление алкоголя.

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Это также была единственная комбинация, при которой люди действительно значительно снизили потребление алкоголя за шесть недель.

Другие подходы - например, побуждение людей выбрать количество напитков, а затем придерживаться его - действительно побудили некоторых добровольцев попытаться сократить их, но был явный победитель, основанный на людях, принимавших участие в этом исследовании.

"Многие люди не знают, что алкоголь является канцерогеном", - говорит Петтигрю. "Это важная информация, к которой пьющие должны иметь доступ. Но рассказывать людям, что алкоголь вызывает рак, - это лишь часть решения - мы также должны дать им способы принять меры для снижения их риска".

По данным Всемирной организации здравоохранения , употребление алкоголя может быть причиной до 7 процентов преждевременных смертей во всем мире, и повышение осведомленности пьющих о рисках для здоровья является одним из способов решения этой проблемы.

В то время как агентства здравоохранения также изучали способы сделать выпивку менее доступной и более дорогой, в конечном счете, изменение поведения в отношении алкоголя в долгосрочной перспективе будет определяться личным выбором.

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В этом конкретном исследовании участники были выбраны так, чтобы они были "демографически репрезентативными для австралийской пьющей публики", поэтому такой подход не обязательно будет работать где-то еще - но кажется, что подсчет ваших напитков может быть одним из вариантов, которые можно попробовать, если вы хотите сократить прием алкоголя.

"Ресурсы для кампаний по снижению вреда от алкоголя ограничены, поэтому важно выяснить, какие сообщения вызывают наибольший резонанс, чтобы обеспечить наилучшие шансы на успех", - говорит Петтигрю.

Напомним, ранее сообщалось, что отказ от алкоголя приводит к серьезному заболеванию.