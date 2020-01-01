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Кольцо огня: Как проходило солнечное затмение 10 июня

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Последнее кольцевое затмение 2021 года прошло 10 июня.
Кольцевое солнечное затмение 10 июня 2021 года
Кольцевое солнечное затмение 10 июня 2021 года
twitter.com

Кольцевые солнечные затмения происходят, когда Луна находится слишком близко к Земле, чтобы полностью блокировать поверхность Солнца (полное солнечное затмение), если смотреть с поверхности нашей планеты. Вместо этого она оставляет тонкое огненное кольцо, называемое кольцом вокруг затененной луны. 

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Орбита Луны вокруг Земли наклонена, поэтому она не всегда совпадает с Солнцем, когда оно находится в “новой“ фазе. Когда они идеально выровнены, мы видим полное солнечное затмение, в то время как в других случаях можно увидеть частичное солнечное затмение или кольцевое событие, подобное 10 июня.

В США энтузиасты астрономии вставали рано утром, чтобы сделать редкий снимок солнечного затмения.

На севере США, а также в Канаде и Гренландии были получены лучшие снимки затмения “огненного кольца“, которое произошло в  четверг утром, хотя затмение было лишь частичным для большей части северного полушария.

Посмотрите на фото солнечного затмения:

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Напомним, кольцевое солнечное затмение в четверг последовало за лунным затмением 26 мая, единственным полным лунным затмением в году. В 2021 году произойдет еще одно солнечное затмение, но настанет очередь южного полушария увидеть солнце, заблокированное луной. 

Полное солнечное затмение произойдет 4 декабря, и хотя оно может быть даже более впечатляющим, его будет трудно увидеть полностью. Путь тени от Луны будет охватывать только части Антарктиды и близлежащий океан.

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Теги: солнечное затмение, фото, затмение, кольцевое затмение
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