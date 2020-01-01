Кольцо огня: Как проходило солнечное затмение 10 июня

Последнее кольцевое затмение 2021 года прошло 10 июня.

Кольцевые солнечные затмения происходят, когда Луна находится слишком близко к Земле, чтобы полностью блокировать поверхность Солнца (полное солнечное затмение), если смотреть с поверхности нашей планеты. Вместо этого она оставляет тонкое огненное кольцо, называемое кольцом вокруг затененной луны.

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Орбита Луны вокруг Земли наклонена, поэтому она не всегда совпадает с Солнцем, когда оно находится в “новой“ фазе. Когда они идеально выровнены, мы видим полное солнечное затмение, в то время как в других случаях можно увидеть частичное солнечное затмение или кольцевое событие, подобное 10 июня.

В США энтузиасты астрономии вставали рано утром, чтобы сделать редкий снимок солнечного затмения.

На севере США, а также в Канаде и Гренландии были получены лучшие снимки затмения “огненного кольца“, которое произошло в четверг утром, хотя затмение было лишь частичным для большей части северного полушария.

Посмотрите на фото солнечного затмения:

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Напомним, кольцевое солнечное затмение в четверг последовало за лунным затмением 26 мая, единственным полным лунным затмением в году. В 2021 году произойдет еще одно солнечное затмение, но настанет очередь южного полушария увидеть солнце, заблокированное луной.

Полное солнечное затмение произойдет 4 декабря, и хотя оно может быть даже более впечатляющим, его будет трудно увидеть полностью. Путь тени от Луны будет охватывать только части Антарктиды и близлежащий океан.