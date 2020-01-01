Метеориты падали на Землю не так часто, как мы считали

Дождь из метеоритов за последние 500 миллионов лет был довольно стабильным.

Проанализировав 8 484 килограмма осадочной породы с дна древних морей, ученые обнаружили, что крупные столкновения в поясе астероидов не внесли значительного вклада в количество падений метеоритов на Землю, как предполагалось.

По словам ученых, это открытие может помочь защитить Землю от ударов астероидов в будущем.

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"Исследовательское сообщество ранее считало, что поток метеоритов на Землю был связан с драматическими событиями в поясе астероидов", - сказал геолог Биргер Шмитц из Лундского университета в Швеции. "Новое исследование, однако, показывает, что поток был очень стабильным".

Отследить историю метеоритов Земли не так-то просто. Ударные события с участием крупных тел, оставляющих значительный кратер, редки; многие космические камни разламываются при входе в атмосферу, оставляя только обломки, падающие на Землю.

Шмитц и его коллеги искали эти обломки: крошечные фрагменты микрометеорита, сохранившиеся в осадочных слоях земной коры.

С древних морских глубин Китая, России и Швеции они извлекли тысячи килограммов известняка, представляя 15 различных периодов времени в фанерозойском периоде.

Затем эти куски известняка были растворены в кислоте, что позволяет извлекать хромшпинелиды - крошечные кусочки оксида хрома, устойчивого к деградации минерала, обнаруженного в метеоритах.

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"В общей сложности мы извлекли оксид хрома из почти 10 000 различных метеоритов", - сказал Шмитц. "Затем химический анализ позволил нам определить, какие типы метеоритов представляют собой зерна".

Удивительно, но их результаты показывают стабильный поток, в основном состоящий из хондритовых (каменных неметаллических) метеоритов, аналогичный потоку в наши дни. Ярким исключением является увеличение количества метеоритов этого типа 466 миллионов лет назад, связанное с распадом материнского тела L-хондрита, типа метеорита со значительно низким содержанием железа.

За это время поток метеоритов увеличился до 300 раз, и 99 процентов зерен были от этого единственного родительского тела, исчезли примерно через 40 миллионов лет, но никогда не прекращались. Даже сегодня около одной трети всех метеоритов, падающих на Землю, приходится на это материнское тело.

Это говорит о том, что астероиды, которые действительно покидают пояс астероидов между Марсом и Юпитером, по-видимому, происходят из очень небольшого региона.

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"Мы были очень удивлены, узнав, что только одно из 70 крупнейших столкновений с астероидами, произошедших за последние 500 миллионов лет, привело к увеличению потока метеоритов на Землю", - сказал Шмитц. "По какой-то причине большая часть камней остается в поясе астероидов".

Мы пока не уверены, что это за причина, но она может помочь нам понять, какие типы объектов могут столкнуться с Землей и откуда они берутся. Если, конечно, выводы команды подтвердятся; как они упоминают в своей статье, выборка может быть неполной.

От карбона до ранней юры есть отрезок времени в 190 миллионов лет без данных по хромшпинелиду, и мы знаем, что в то время на Земле произошел распад астероида. Семейство астероидов, появившееся в меловом периоде - периоде наиболее плотного сбора данных, - также не показывает значительного увеличения потока для этого типа метеоритов.

Дальнейшие исследования могут помочь раскрыть причины этих расхождений. На данный момент это исследование представляет собой новый способ понимания истории падения метеорита на Землю и того, что мы можем ожидать в будущем.

"Будущее воздействие даже небольшого астероида, например, в море недалеко от населенного пункта, может привести к катастрофическим последствиям", - сказал Шмитц. "Это исследование дает важное понимание, которое мы можем использовать для предотвращения этого, например, пытаясь повлиять на траекторию быстро приближающихся небесных тел".

Напомним, ранее сообщалось, что внутри Земли могут находиться фрагменты другой планеты.