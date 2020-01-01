Черная дыра уже замолчала, но ее отголоски все еще видны.

Японские астрономы обнаружили отголоски "умирающей" сверхмассивной черной дыры. Хотя объект сейчас затих, команда заметила следы двух огромных радиоструй, которые указывают на то, что она только недавно замолчала после яркой активной фазы.

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Считается, что сверхмассивные черные дыры скрываются в центре большинства галактик. Некоторые из них более общительны, чем другие - например, та, что в сердце нашего Млечного Пути, довольно спокойная. Но другие работают сверхурочно, выбрасывая огромное количество света и излучения, поглощая материю. Они известны как активные галактические ядра (AGN) или квазары, если они особенно яркие.

В настоящее время галактика Arp 187 выглядит довольно тихой, но, видимо, так было не всегда. На самом деле, по мнению исследователей из Университета Тохоку, это было сравнительно недавно.

Команда наблюдала Arp 187 с помощью двух радиотелескопов, ALMA и Very Large Array (VLA), и обнаружила странное зрелище, которое ему не принадлежало - два огромных лепестка радиоизлучения. Они похожи на выброшенные черной дырой, но, в отличие от других, черная дыра в центре была тихой.

На этом составном радиоизображении, полученном по данным ALMA и VLA, отчетливо видны радиодоли галактики Arp 187. Теперь тихая черная дыра находится в центре NASA

Затем команда внимательно изучила данные, которые захватили несколько длин волн излучения, включая радио, среднюю инфракрасную область и рентгеновские лучи. Это подтвердило, что все обычные мелкомасштабные признаки активности AGN прекратились, но крупномасштабные, доли, все еще были видны. Это говорит о том, что активность прекратилась где-то в последние несколько тысяч лет - совсем недавно, в космических масштабах.

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Эта временная задержка связана с тем, что сами доли составляют около 3000 световых лет от конца до конца, а это означает, что им потребуется столько времени, чтобы полностью исчезнуть после остановки источника.

"Мы использовали рентгеновский спутник NASA NuSTAR, лучший инструмент для наблюдения за текущей активностью", - говорит Кохей Итикава, ведущий исследователь исследования. "И мы смогли обнаружить, что ядро ​​полностью мертво".

Исследование может помочь астрономам лучше понять циклы жизни и смерти этих черных дыр, а также временные рамки, в которые происходят эти переходы. Предыдущие исследования показали, что спокойные галактики внезапно превращаются в бушующие квазары гораздо быстрее, чем это можно было представить. И даже Млечный Путь, кажется, прошел через эти чрезвычайно активные фазы на протяжении своей жизни.

Исследование было первоначально опубликовано в Astrophysical Journal и недавно представлено на 238-м заседании Американского астрономического общества.

Напомним, ранее сообщалось, что сверхмассивная черная дыра исчезла из центра галактики.