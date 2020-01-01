Солнечное затмение 10 июня: Онлайн-трансляция
Кольцевое солнечное затмение в четверг (10 июня) будет частично видно из Соединенных Штатов, Северной Канады, Европы, Северной Азии, России и Гренландии, в зависимости от времени и даты.
Если вы не можете увидеть затмение из-за географического положения, облачности или карантинных ограничений, вам помогут несколько онлайн-потоков.
В рамках проекта виртуального телескопа, который базируется недалеко от Рима, пройдет прямая трансляция с международным участием наблюдателей из Канады, базирующихся в Онтарио (Торонто, Тандер-Бей и Оттава), Британской Колумбии (Виктория) и Нью-Брансуике (Сент-Джон). Мероприятие начнется в 12:00 по Киеву, и вы можете посмотреть его в прямом эфире.
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NASA будет транслировать прямую веб-трансляцию, показывающую виды частичного солнечного затмения (а не пика “огненного кольца“).
Прямая трансляция начнется в 12:00 по Киеву, но само затмение начнется в 12:47. По словам представителей NASA, веб-трансляция сильно зависит от погоды, но будет доступна через общедоступный телеканал NASA.
TimeandDate.com также будет транслировать затмение в прямом эфире на YouTube c 12:00 по Киеву
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В Великобритании в Королевских музеях Гринвича (недалеко от Лондона) проводится прямая трансляция из Королевской обсерватории, которая традиционно является местом нулевого меридиана. Прямая трансляция начинается в 12:05.
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Следующее солнечное затмение - полное в Антарктиде и частичное в Южной Африке и Южной Атлантике - по данным NASA, произойдет 4 декабря. Солнечные затмения происходят, когда Луна движется между Землей и Солнцем, но из-за небольшого размера нашей Луны по сравнению с нашим солнечным соседом, полное затмение - относительно редкое событие.
Напомним, ранее сообщалось, что в мае прошло единственное полное лунное затмение 2021 года.
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