Солнечное затмение 10 июня: Онлайн-трансляция

Если вы не можете лично посмотреть кольцевое солнечное затмение 10 июня, есть несколько мест, где вы можете посмотреть это событие вживую.

Если вам не удастся посмотреть вживую на затмение, можно посмотреть онлайн EPA/UPG

Кольцевое солнечное затмение в четверг (10 июня) будет частично видно из Соединенных Штатов, Северной Канады, Европы, Северной Азии, России и Гренландии, в зависимости от времени и даты.

Если вы не можете увидеть затмение из-за географического положения, облачности или карантинных ограничений, вам помогут несколько онлайн-потоков.

В рамках проекта виртуального телескопа, который базируется недалеко от Рима, пройдет прямая трансляция с международным участием наблюдателей из Канады, базирующихся в Онтарио (Торонто, Тандер-Бей и Оттава), Британской Колумбии (Виктория) и Нью-Брансуике (Сент-Джон). Мероприятие начнется в 12:00 по Киеву, и вы можете посмотреть его в прямом эфире.

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NASA будет транслировать прямую веб-трансляцию, показывающую виды частичного солнечного затмения (а не пика “огненного кольца“).

Прямая трансляция начнется в 12:00 по Киеву, но само затмение начнется в 12:47. По словам представителей NASA, веб-трансляция сильно зависит от погоды, но будет доступна через общедоступный телеканал NASA.

TimeandDate.com также будет транслировать затмение в прямом эфире на YouTube c 12:00 по Киеву

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В Великобритании в Королевских музеях Гринвича (недалеко от Лондона) проводится прямая трансляция из Королевской обсерватории, которая традиционно является местом нулевого меридиана. Прямая трансляция начинается в 12:05.

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Следующее солнечное затмение - полное в Антарктиде и частичное в Южной Африке и Южной Атлантике - по данным NASA, произойдет 4 декабря. Солнечные затмения происходят, когда Луна движется между Землей и Солнцем, но из-за небольшого размера нашей Луны по сравнению с нашим солнечным соседом, полное затмение - относительно редкое событие.

Напомним, ранее сообщалось, что в мае прошло единственное полное лунное затмение 2021 года.