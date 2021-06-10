Исследование: Женщины догоняют мужчин по потреблению алкоголя

Но и страдают они от этого больше.

На протяжении почти столетия женщины сокращали гендерный разрыв в потреблении алкоголя, пьянстве и расстройствах, связанных с употреблением алкоголя. Как показал анализ нескольких десятков исследований, проведенный в 2016 году, соотношение рискованного употребления алкоголя у мужчин и женщин ранее составляло 3:1, во всем мире оно ближе к 1:1 .

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И последние данные из США за 2019 год показывают, что женщины в возрасте до и после 20 пили и напивались чаще, чем их сверстники-мужчины - в некоторых случаях впервые с тех пор, как исследователи начали измерять такое поведение.

Эта тенденция параллельна росту проблем психического здоровья среди молодых женщин, и исследователи опасаются, что долгосрочные последствия пандемии COVID-19 могут усилить обе модели.

"Дело не только в том, что женщины больше пьют, но и в том, что они действительно страдают от этого с точки зрения физического и психического здоровья", - говорит Дон Шугерман, психолог-исследователь из больницы Маклин в Массачусетсе, которая изучала зависимость у женщин. .

Исследования показывают, что женщины страдают от последствий алкоголя для здоровья - болезней печени, сердца и рака - чаще, чем мужчины, и даже при более низком уровне потребления.

Возможно, больше всего беспокоит то, что растущее гендерное равенство в употреблении алкоголя не распространяется на признание или лечение алкогольных расстройств, говорит Шугарман. Таким образом, даже если некоторые женщины пьют больше, они с меньшей вероятностью получат необходимую помощь.

Хотя гендерный разрыв в потреблении алкоголя сокращается среди всех возрастов, причины различны. Для людей старше 26 лет женщины увеличивают потребление алкоголя быстрее, чем мужчины. Однако среди подростков и молодых людей наблюдается общее снижение употребления алкоголя. У женщин снижение просто медленнее.

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"Это может показаться прогрессом", - говорит Аарон Уайт, старший научный консультант Национального института злоупотребления алкоголем и алкоголизма. Но это может указывать на более серьезные проблемы.

"Мы действительно обеспокоены тем, что, хотя людей может быть меньше пьющих, многие из тех, кто пьет, могут делать это специально, чтобы попытаться справиться с ситуацией», - говорит Уайт. «И это проблематично".

Исследования показывают, что люди, которые пьют для того, чтобы справиться, а не для удовольствия, имеют более высокий риск развития расстройства, связанного с употреблением алкоголя. И хотя причины употребления алкоголя у каждого человека разные, исследования показали, что женщины с большей вероятностью пьют, чтобы справиться с проблемами, чем мужчины.

По статистике женщины чаще подвергаются жестокому обращению или сексуальному насилию в детстве, чем мужчины. В последние годы исследования показали, что уровень депрессии, тревожности, расстройств пищевого поведения и самоубийств растет среди подростков и молодых женщин. По словам Уайта, это может быть причиной их употребления алкоголя.

А слои стресса, изоляции и травм от COVID-19 могут усугубить ситуацию.

Одно исследование, в котором изучалось влияние алкоголя на студентов колледжей в начале пандемии, показало, что употребление алкоголя возросло среди тех, кто сообщил о более высоком уровне стресса и беспокойства. И несколько исследований показали, что женщины чаще сообщали о росте употребления алкоголя во время пандемии, особенно если они испытывали повышенный стресс.

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Более того, несмотря на временные успокаивающие свойства алкоголя, он действительно может усилить тревогу и депрессию, как показывают исследования; некоторые исследования показывают, что у женщин это может привести к депрессии быстрее, чем у мужчин .

До 1990-х годов большинство исследований алкоголя было сосредоточено на мужчинах. Теперь, когда женщины приближаются к паритету в употреблении алкоголя, ученые все больше узнают о неравном ущербе, который алкоголь наносит их телам.

У женщин в организме обычно меньше воды, растворяющей алкоголь, чем у мужчин того же веса. Это означает, что одинаковое количество напитков приводит к более высокой концентрации алкоголя в крови, и их ткани тела подвергаются большему воздействию алкоголя за один напиток.

Результат? "Из-за меньшего количества лет употребления алкоголя женщины быстрее заболевают", - говорит Шугерман из больницы Маклин.

Они подвержены большему риску похмелья, потери сознания, болезней печени, сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных алкоголем, и некоторых видов рака. Одно исследование показало, что число обращений в отделение неотложной помощи в связи с употреблением алкоголя с 2006 по 2014 год увеличилось на 70% для женщин по сравнению с 58% для мужчин. В другом документе сообщается, что частота цирроза, связанного с алкоголем, с 2009 по 2015 год выросла на 50% у женщин по сравнению с 30% у мужчин.

Тем не менее, когда дело доходит до профилактики и лечения связанных с алкоголем проблем со здоровьем, "это не совсем понятно", - говорит Шугерман.

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В рамках исследования Шугерман и ее коллеги предоставили женщинам, борющимся с употреблением алкоголя, информацию о том, как алкоголь влияет на женщин иначе, чем на мужчин. Некоторые участники прошли курс детоксикации 20 раз, но никогда не слышали об этой информации, говорит Шугерман.

Исследования коллег Шугермана показали, что женщины с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, имели лучшие результаты, когда находились в группах лечения только для женщин, которые включали акцент на психическое здоровье и травмы, а также просвещение по гендерно-специфическим элементам зависимости.

Напомним, ранее была названа безопасная для здоровья доза алкоголя.