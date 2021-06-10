Интересный факт дня: На месте юга Украины было огромное озеро
Около 10 миллионов лет назад море Паратетис - крупнейшее озеро в истории Земли - занимало площадь, превышающую размер сегодняшнего Средиземного моря. На современной карте он простирался бы от Альп над Италией до Казахстана в Центральной Азии.
До сих пор мало что было известно о приливах и отливах моря Паратетис в течение его жизни, но новое исследование выявило четыре катастрофических, обусловленных климатом цикла, которые уменьшили размер озера и, скорее всего, уничтожили значительное количество видов, живущих в нем.
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Водная жизнь в море Паратетис была уникальной, охватывая все, от моллюсков и ракообразных до маленьких китов и дельфинов, которые эволюционировали в соответствии с их ограниченным окружением. Однако, когда уровень воды упал, а уровень соли повысился, очень немногие из этих существ выжили бы, говорят исследователи.
"Должно быть, это был постапокалиптический доисторический мир, водная версия пустошей из Безумного Макса" , - говорит геолог Вут Кригсман из Утрехтского университета в Нидерландах.
Кригсман и его коллеги изучили летописи окаменелостей, осадочные отложения и геологию района вокруг Черного моря (в центре того места, где раньше было море Паратетис), чтобы выявить четыре основных падения уровня воды за несколько миллионов лет, а также моделирование уровней воды по всему региону.
Самое сильное падение было последним, зафиксированным между 7,65 и 7,9 миллионами лет назад и ранее называвшимся Великой Херсонской засушливостью. Во время этого эпизода уровень воды в море Паратетиса упал на целых 250 метров, разделив мегаозеро на мини-озера, которые временами, вероятно, были токсичными для большинства водных организмов.
По расчетам ученых, мегаозеро могло потерять до 70 процентов своей площади и до трети своего объема в эти засушливые периоды.
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На пике своей вместимости он занимал бы площадь около 2,8 миллиона квадратных километров, вмещая в 10 раз больше воды, чем сегодня в озерах на планете.
Сдвиги температуры и осадков по всей Евразии также повлияли на изменения на суше: открытая среда заменила лесную среду, а типы лесов изменились. Как эти эволюции подпитывали друг друга и влияли друг на друга, еще предстоит полностью выяснить.
"Частичное высыхание совпадает с изменениями климата, трофической сети и ландшафта на всей территории Евразии, хотя точные триггеры и механизмы еще предстоит решить", - пишут исследователи в опубликованной ими статье.
Созданное в результате тектонических сдвигов и подъема гор в Центральной Европе, море Паратетис просуществовало бы в общей сложности около 5 миллионов лет, как показывают геологические записи, прежде чем изменения в ландшафте привели бы к его утечке в Средиземное море.
Другое недавнее исследование показывает, как падение уровня воды вокруг моря Паратетиса превратило береговые линии в луга, создав плодородную почву для эволюции наземных существ. Фактически, разнообразие африканской саванны, вероятно, связано с миграцией, вызванной большими засушливыми периодами этой эпохи.
Конечно, климатические изменения ландшафтов и дикой природы остаются очень актуальной темой сегодня, спустя миллионы лет после высыхания моря Паратетис - каждое подобное исследование является напоминанием об очень реальной угрозе, с которой мы сталкиваемся сегодня, а также исследованиях прошлое продолжается, они могут рассказать нам больше о нашем будущем.
"Более широкие последствия и последствия этих гидрологических кризисов, в частности, за пределами района Паратетис, все еще плохо изучены", - пишут исследователи .
Напомним, ранее мы узнали, что Антарктида была настоящим раем.
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Полная версия правил
Так Паратетис ето море или озеро , что то не пойму.