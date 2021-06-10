Интересный факт дня: На месте юга Украины было огромное озеро

Мегаозеро было в 10 раз больше всех озер в мире.

Около 10 миллионов лет назад море Паратетис - крупнейшее озеро в истории Земли - занимало площадь, превышающую размер сегодняшнего Средиземного моря. На современной карте он простирался бы от Альп над Италией до Казахстана в Центральной Азии.

До сих пор мало что было известно о приливах и отливах моря Паратетис в течение его жизни, но новое исследование выявило четыре катастрофических, обусловленных климатом цикла, которые уменьшили размер озера и, скорее всего, уничтожили значительное количество видов, живущих в нем.

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Водная жизнь в море Паратетис была уникальной, охватывая все, от моллюсков и ракообразных до маленьких китов и дельфинов, которые эволюционировали в соответствии с их ограниченным окружением. Однако, когда уровень воды упал, а уровень соли повысился, очень немногие из этих существ выжили бы, говорят исследователи.

"Должно быть, это был постапокалиптический доисторический мир, водная версия пустошей из Безумного Макса" , - говорит геолог Вут Кригсман из Утрехтского университета в Нидерландах.

Кригсман и его коллеги изучили летописи окаменелостей, осадочные отложения и геологию района вокруг Черного моря (в центре того места, где раньше было море Паратетис), чтобы выявить четыре основных падения уровня воды за несколько миллионов лет, а также моделирование уровней воды по всему региону.

Карта расположения древнего мегаозера Паратетис Утрехтский университет

Самое сильное падение было последним, зафиксированным между 7,65 и 7,9 миллионами лет назад и ранее называвшимся Великой Херсонской засушливостью. Во время этого эпизода уровень воды в море Паратетиса упал на целых 250 метров, разделив мегаозеро на мини-озера, которые временами, вероятно, были токсичными для большинства водных организмов.

По расчетам ученых, мегаозеро могло потерять до 70 процентов своей площади и до трети своего объема в эти засушливые периоды.

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На пике своей вместимости он занимал бы площадь около 2,8 миллиона квадратных километров, вмещая в 10 раз больше воды, чем сегодня в озерах на планете.

Сдвиги температуры и осадков по всей Евразии также повлияли на изменения на суше: открытая среда заменила лесную среду, а типы лесов изменились. Как эти эволюции подпитывали друг друга и влияли друг на друга, еще предстоит полностью выяснить.

"Частичное высыхание совпадает с изменениями климата, трофической сети и ландшафта на всей территории Евразии, хотя точные триггеры и механизмы еще предстоит решить", - пишут исследователи в опубликованной ими статье.

Созданное в результате тектонических сдвигов и подъема гор в Центральной Европе, море Паратетис просуществовало бы в общей сложности около 5 миллионов лет, как показывают геологические записи, прежде чем изменения в ландшафте привели бы к его утечке в Средиземное море.

Скалы с видом на Черное море на мысе Калиакра, Болгария, являются одними из немногих остатков древнего мегаозера. Д. В. Палку

Другое недавнее исследование показывает, как падение уровня воды вокруг моря Паратетиса превратило береговые линии в луга, создав плодородную почву для эволюции наземных существ. Фактически, разнообразие африканской саванны, вероятно, связано с миграцией, вызванной большими засушливыми периодами этой эпохи.

Конечно, климатические изменения ландшафтов и дикой природы остаются очень актуальной темой сегодня, спустя миллионы лет после высыхания моря Паратетис - каждое подобное исследование является напоминанием об очень реальной угрозе, с которой мы сталкиваемся сегодня, а также исследованиях прошлое продолжается, они могут рассказать нам больше о нашем будущем.

"Более широкие последствия и последствия этих гидрологических кризисов, в частности, за пределами района Паратетис, все еще плохо изучены", - пишут исследователи .

Напомним, ранее мы узнали, что Антарктида была настоящим раем.