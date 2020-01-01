Ученые подсчитали вес всех SARS-CoV-2 в мире

Не так уж и много, как выяснилось.

Согласно новому исследованию, если бы все частицы SARS-CoV-2, циркулирующие в настоящее время у людей по всему миру, были собраны в одном месте, они бы весили где-то между весом яблока и весом маленького ребенка.

Группа исследователей недавно подсчитала, что каждый инфицированный человек несет от 10 до 100 миллиардов отдельных частиц SARS-CoV-2 на пике своего заражения. Это говорит о том, что все вирусы SARS-CoV-2, которые в настоящее время инфицируют людей по всему миру - а это от 1 до 10 миллионов случаев заражения в любой момент времени в ходе пандемии - имеют совокупную массу где-то от 0,1 до 10 килограммов.

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Однако маленький - не значит незначительный.

"Если взглянуть в более широком историческом контексте, с точки зрения рычагов воздействия, атомная бомба содержит менее 100 кг расщепляющегося материала", - сказал старший автор Рон Майло, профессор кафедры наук о растениях и окружающей среде Институт науки Вейцмана в Израиле и со-ведущий автор Рон Сендер, докторант в лаборатории Майло. "И все же посмотрите на нанесенное разрушение".

Точно так же, "здесь мы говорим о крошечной массе вирусов, и они полностью сеют хаос в мире", - добавили они. По данным панели мониторинга коронавируса Джонса Хопкинса, в настоящее время вирус заразил более 173 миллионов человек и убил более 3,7 миллиона человек.

Чтобы подсчитать, сколько вируса может нести каждый инфицированный человек, исследователи использовали предыдущие измерения, сделанные на макаках-резус, о том, сколько SARS-CoV-2 они переносили во время пика инфекции в различных тканях, которые, как известно, восприимчивы к вирусу, в том числе в легких , миндалинах, лимфатических узлах и пищеварительной системе. Затем они умножили количество вирусных частиц, присутствующих на грамм ткани у макак-резусов, на массу тканей человека, чтобы оценить количество вирусных частиц в тканях человека.

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Из предыдущих расчетов, основанных на диаметре вируса, они уже знали, что каждая вирусная частица имеет массу 1 фемтограмм (10 в минус 15 степени граммах). Используя массу каждой частицы и количество предполагаемых частиц, они подсчитали, что каждый человек на пике инфицирования несет от 1 до 10 микрограммов вирусных частиц.

Обработка этих цифр позволила команде лучше понять, что происходит в организме во время инфекции, например, сколько клеток заражено и как количество вирусных частиц, произведенных в организме, сравнивается с тем, насколько быстро вирус может развиваться, сказали Майло и Сендер.

Затем они подсчитали, сколько мутаций в среднем соберет вирус в ходе заражения одного человека, а также всего населения. Для этого они использовали предыдущую оценку аналогичного коронавируса о том, как часто мутирует один нуклеотид, умножили его на количество нуклеотидов в геноме SARS-CoV-2, а затем учли, сколько раз вирус копировал сам по себе внутри организма во время инфекции.

Они обнаружили, что во время заражения одного хозяина вирус накапливает от 0,1 до одной мутации по всему геному. Учитывая, что между заражениями проходит от 4 до 5 дней, вирус будет собирать около трех мутаций в месяц, что согласуется с известной скоростью эволюции SARS-CoV-2, пишут исследователи.

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Но они также обнаружили большие различия в количестве вирусных частиц у инфицированных людей; на самом деле он может отличаться на пять-шесть порядков, а это означает, что у некоторых инфицированных людей может быть в миллионы раз больше этих частиц, чем у других.

"Мы знаем, что у людей с низкой вирусной нагрузкой действительно меньше шансов заразить других", - сказали Майло и Сендер. Но пока неясно, распространяют ли суперпредставители вирус больше, чем другие, из-за биологических причин, таких как высокая вирусная нагрузка, или социологических причин, таких как частые встречи с людьми на крупных мероприятиях, проводимых в закрытых помещениях, добавили они.

"Мы надеемся, что это исследование вызовет новые мысли и новые эксперименты", - сказали они.

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ выяснило место происхождения коронавируса COVID-19.