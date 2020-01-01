Зомби среди нас: Ученые воскресили коловраток возрастом 24 тысячи лет

После разморозки коловратки начали есть и размножаться.

Ученым удалось воскресить микроскопических животных, замороженных в вечной мерзлоте Сибири 24 тысячи лет. Коловратки Bdelloid, или "колесные животные", как их иногда называют, избавились от долгого сна и сразу же вернулись к движению, еде и размножению, как только вчера был ледниковый период.

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Бделлоидные коловратки - крошечные трубчатые существа, которые удивительно прочные. В этом отношении коловратки очень похожи на тихоходок, за исключением того, что последние поедают первых. Когда условия становятся для них слишком холодными или сухими, коловратки сворачиваются в клубок и высыхают, впадая в спячку на месяцы или годы, пока условия снова не станут более благоприятными.

Но теперь маленькие твари полностью побили свой предыдущий рекорд - около 10 лет. В этом случае исследователи использовали радиоуглеродное датирование, чтобы определить, что возраст вечной мерзлоты, из которой они были извлечены, составляет от 23 960 до 24 485 лет. Как будто это было недостаточно впечатляющим, коловратки все еще могли размножаться с помощью своего обычного бесполого процесса, называемого партеногенезом.

Крупный план бделлоидной коловратки Майкл Плевка

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Исследователи более внимательно изучили этих коловраток второго поколения и обнаружили, что, хотя они были очень близки к современным, они достаточно разные, чтобы составить новый вид. Затем, чтобы изучить, как животные могут выжить в таких экстремальных условиях, исследователи заморозили некоторых из этих коловраток при -15 ° C на одну неделю, затем разморозили и наблюдали, как они пробуждаются.

В то время как большинство многоклеточных форм жизни повреждаются из-за образования кристаллов льда, коловратки, похоже, способны защитить свои клетки и органы от этого повреждения. Команда говорит, что на данный момент неизвестно, как именно.

Экспериментальная установка, предназначенная для проверки того, как коловратки выдерживают замораживание и оттаивание. Майкл Плевка

Каким бы впечатляющим ни был сон в течение 24000 лет, эти коловратки на самом деле не являются рекордсменами. Черви, называемые нематодами, вернулись к жизни примерно через 40 000 лет, в то время как группа бактерий заставила их обоих победить за удивительные 100 миллионов лет. Тем не менее, коловратки могут быть самыми сложными существами в "клубе размороженных".

"Вывод состоит в том, что многоклеточный организм может быть заморожен и храниться в таком виде в течение тысяч лет, а затем вернуться к жизни - мечта многих писателей-фантастов", - говорит Стас Малавин, автор исследования. "Конечно, чем сложнее организм, тем сложнее сохранить его живым в замороженном виде, а для млекопитающих это в настоящее время невозможно. Тем не менее, переход от одноклеточного организма к организму с кишечником и мозгом, хотя и микроскопическим, это большой шаг вперед".

Напомним, ранее сообщалось, что ученые разработали технологию воскрешения мертвых.