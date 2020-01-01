В атмосфере скопилось рекордное количество углекислого газа

И это несмотря на ограничения, которые были введены во время пандемии.

Ученые, измеряющие концентрации CO2 в атмосфере в Базовой атмосферной обсерватории Мауна-Лоа, сообщили о самых высоких уровнях за всю историю наблюдений, которые не наблюдались на Земле более четырех миллионов лет. Средние уровни CO2 в атмосфере, составляющие 419,13 частей на миллион в мае, намного превышают то, что эксперты считают безопасным, и демонстрируют, что для устранения этой тревожной тенденции потребуется гораздо больше, чем те ограничения, которые проводились в последнее время по всему миру.

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Каждый год в мае, прежде чем растения в Северном полушарии начнут поглощать большое количество CO2 в рамках годового цикла, ученые-исследователи атмосферы проводят измерения, чтобы определить самый высокий уровень парникового газа. Два года назад в результате этих наблюдений были получены рекордные значения, выявившие уровни 415,26 частей на миллион - концентрацию, которая никогда не была достигнута ранее.

Тогда в мае прошлого года средняя концентрация составила 416,2 промилле, несмотря на строгие отключения из-за коронавируса на большей части земного шара. Это может показаться нелогичным, поскольку эти ограничения действительно привели к значительному снижению некоторых типов загрязнения воздуха, включая сокращение выбросов углерода в некоторых местах.

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Но в некотором смысле это прекрасная иллюстрация того, что выбросы углерода в реальном времени являются совершенно отдельным явлением от накопления парниковых газов в атмосфере в течение десятилетий и десятилетий использования ископаемого топлива, где они сохраняются в течение тысяч лет. Это также показывает, как эти небольшие спады трудно различить среди естественной изменчивости углеродного цикла, на которую, помимо многих других факторов, влияют растения, почвы, влажность и температура.

"Мы ежегодно добавляем в атмосферу примерно 40 миллиардов метрических тонн загрязнения атмосферы", - говорит Питер Танс, старший научный сотрудник Лаборатории глобального мониторинга NOAA. "Это гора углерода, которую мы выкапываем из Земли, сжигаем и выбрасываем в атмосферу в виде CO2 - год за годом. Если мы хотим избежать катастрофического изменения климата, высшим приоритетом должно быть сокращение загрязнения CO2 до нуля в кратчайшие возможные сроки".

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По словам ученых NOAA, типы атмосферных уровней CO2, с которыми мы сейчас сталкиваемся, не наблюдались на Земле где-то между 4,1 и 4,5 миллионами лет, во время климатического оптимума плиоцена. В то время средняя температура была примерно на 3,9 ° C выше, чем в доиндустриальные времена, а уровень моря был примерно на 23,7 м выше.

"Решение прямо у нас на глазах", - говорит Танс. "Солнечная энергия и ветер уже дешевле ископаемого топлива, и они работают в требуемых масштабах. Если мы в ближайшее время предпримем реальные действия, мы все еще сможем избежать катастрофического изменения климата".

Напомним, ранее сообщалось, что ученые рассказали о сроках "углекислой" экологической катастрофы.