Астрономические события июня: Солнечное затмение и метеорный поток

Затмение будет частичным и увидеть можно лишь небольшое затемнение солнца.

10 июня в 13:52 по Киеву наступит новолуние, которое принесет с собой солнечное затмение, которое будет видимо на большей части северного полушария. А двумя днями позже Луна приблизится к Венере, а активный метеоритный дождь украшает предрассветное небо.

Солнечные затмения происходят, когда Луна находится прямо между Землей и Солнцем, в новолуние. Технически новолуние означает, что Солнце и Луна имеют одну и ту же небесную долготу, это проекция линий долготы Земли на небо. Эта позиция также известна как союз. Обычно новолуние проходит рядом с Солнцем, но не перед ним, потому что его орбитальная плоскость не идеально совпадает с плоскостью орбиты Земли; это примерно пять градусов. Иногда, однако, эти двое совпадают, и в результате получается солнечное затмение.

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Во время затмения Луна блокирует весь солнечный диск, если смотреть с узкой дорожки на поверхности Земли; это следствие того, что Луна находится достаточно далеко, и кажется, что она почти такого же размера, как солнце в небе - это означает, что вы должны находиться прямо “под“ луной на пути ее тени, чтобы увидеть, как она блокирует Солнце полностью. Наблюдатели за пределами этого относительно узкого пути увидят частичное затмение, когда Луна закрывает только часть Солнца.

Событие 10 июня - это кольцевое затмение, а это означает, что Луна будет немного меньше Солнца . Кольцо света, называемое кольцом, появится вокруг Луны (которая выглядит черной). В отличие от полного солнечного затмения, внешняя корона Солнца не видна; но “огненное кольцо“, которое Солнце создает за лунным диском, само по себе весьма впечатляюще.

Кольцевые затмения происходят из-за неправильной круговой орбиты Луны. Если затмение происходит, когда Луна находится около самой дальней точки на своей орбите от Земли, вы получаете кольцевое затмение.

Поскольку тень Луны касается далеких северных широт, она пересекается с поверхностью Земли под небольшим углом, создавая более широкий, чем обычно, путь, на котором наблюдатели могут увидеть полное кольцевое затмение.

Карта затмения в Северном полушарии NASA

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Частичное затмение будет видно на гораздо более широкой полосе северного полушария - кажется, что Луна закроет по крайней мере небольшую часть Солнца из таких южных мест, как Бермудские острова и Азорские острова. Частичные затмения будут наблюдаться в Северной Европе, на большей части территории России, Казахстана, Монголии и некоторых частях Китая.

Если вы не можете увидеть затмение, то через два дня Луна приблизится к Венере, и два тела достигнут соединения 12 июня в 09:42 по Киеву.

Встреча Венеры и Луны NASA

12 июня Марс также будет виден на противоположной от Венеры стороне Луны; Венера довольно яркая и будет находиться справа от Луны, а Марс появится слева.

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В июне у нас день летнего солнцестояния в северных широтах .Если вы поздно ложитесь (или рано встаете), вы можете наблюдать метеоритный дождь Ариетиды, берущий начало в созвездии Овна. Примерно с 3 часов ночи можно увидеть несколько десятков ярких метеоров в час до того, как солнце осветит небо. По данным Международной метеорной организации, метеорный поток достиг пика в понедельник (7 июня). Однако он достигает максимума в дневное время, поэтому большинство “падающих звезд“, связанных с этим потоком, не будет видно.

Между тем, по вечерам начинает выделяться звездный узор, известный как Летний треугольник. Летний треугольник состоит из Веги, самой яркой звезды в созвездии Лиры, Денеб - звезды созвездия Лебедя, и Альтаира в созвездии Орла. К 9 часам вечера в средних северных широтах самая южная из этих звезд, Альтаир, только появляется на горизонте. Все три звезды яркие и бело-голубые, и их видно даже из городов.

Напомним, в мае прошло единственное полное лунное затмение 2021 года.