Ученые обучили людей эхолокации за 10 недель

При достаточном обучении большинство людей могут научиться эхолокации, используя свой язык, чтобы издавать щелкающие звуки, и интерпретировать звуки эхосигналов, которые возвращаются, отражаясь от окружающей среды.

Всего за 10 недель исследователи смогли научить участников преодолевать препятствия и распознавать размер и ориентацию объектов, используя ответные сигналы от их щелчков. В эксперименте участвовали 12 человек, которым в детстве был поставлен диагноз “слепота“, и 14 зрячих.

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Эхолокация - это навык, который мы обычно связываем с такими животными, как летучие мыши и киты, но некоторые слепые люди также используют отголоски своих собственных звуков, чтобы обнаруживать препятствия и их очертания. Некоторые используют постукивание тростью или щелканье пальцами, чтобы издать необходимый звук, в то время как другие используют свой рот, чтобы издать щелкающий звук.

Несмотря на то, насколько полезным может быть этот навык, в настоящее время очень мало слепых людей обучаются ему. Эксперты-эхолокаторы уже много лет пытаются распространить информацию , и это новое исследование показывает, что простой график тренировок - это все, что нужно.

“Я не могу вспомнить ни одной другой работы со слепыми участниками, которая вызвала бы такой восторженный отклик“, - говорит психолог Лор Талер из Даремского университета в Великобритании.

В ходе 20 тренировок, которые длились от 2 до 3 часов, исследователи обнаружили, что слепые и зрячие участники, как старые, так и молодые, значительно улучшили эхолокацию на основе щелчка.

В течение нескольких недель участников учили перемещаться по виртуальным лабиринтам - коридорам, расположенным в виде Т-образных пересечений, U-образных изгибов и зигзагов, - и определять размер и ориентацию объектов с помощью щелчков ртом.

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На последних двух сессиях участники протестировали свои новые навыки навигации в виртуальном лабиринте, с которым они никогда раньше не сталкивались. Даже когда они были ослеплены в этой неизвестной среде, столкновений было меньше, чем в начале программы.

Ясно, что отголоски их собственных щелчков помогали людям ориентироваться в курсе с большей легкостью, чем раньше.

Фактически, авторы обнаружили, что эти недавно обученные эхолокаторы действовали в лабиринте почти так же хорошо, как семь опытных эхолокаторов, которые использовали этот навык в течение многих лет.

В дополнительных тестах для определения формы и ориентации определенных поверхностей участники исследования фактически показали одинаковые результаты перед экспертами.

Предыдущие исследования также показали, что зрячие люди могут научиться эхолокации на основе щелчков мышью в серии учебных занятий, но это первое исследование, в котором проверяется, распространяются ли результаты на слепых людей и людей разного возраста.

В зрительных частях мозга есть то , что позволяет использовать echolocators «видеть» мир вокруг них, и это не было неясно до сих пор , если те , кто расти без видения могут использовать одни и те же нейронные сети в ту же степень.

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Более того, многие люди с возрастом теряют зрение и слух, и чем старше человек, тем менее пластичен его мозг.

Это может затруднить освоение новых навыков по мере того, как вы становитесь старше, но новое исследование показывает, что это не ограничивающий фактор в обучении эхолокации. В ходе исследования слепые люди в возрасте 79 лет смогли овладеть этим навыком при правильном обучении.

Когда авторы проанализировали свои результаты (своего, по общему признанию, небольшого эксперимента), они обнаружили, что пожилой возраст сам по себе не был связан с большим количеством столкновений в задаче лабиринта.

“Важно отметить, что когда мы количественно оценили степень, в которой участники улучшили свои способности от сеанса 1 к сеансу 20 по каждой из задач, не было никаких доказательств связи между возрастом и успеваемостью в практических задачах“, - пишут авторы .

Более молодой возраст действительно позволял некоторым участникам быстрее проходить лабиринты, но на практике, по словам авторов, “обучение привело к заметным изменениям в поведении всех участников“, независимо от возраста.

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Через три месяца после окончания тренировок слепые участники сказали, что они улучшили подвижность с помощью эхолокации. В последующем опросе 10 из 12 участников заявили, что этот навык пошел на пользу их независимости и благополучию.

“Мы очень рады этому, - говорит Талер, - и считаем, что было бы разумно предоставить информацию и обучить эхолокации на основе щелчков мышью людей, у которых еще может быть хорошее функциональное зрение, но которые, как ожидается, потеряют зрение в более позднем возрасте. из-за прогрессирующих дегенеративных заболеваний глаз“.

Напомним, ранее сообщалось, что найдено самое долгое эхо на Земле.