Первые люди в Антарктиду попали за 1000 лет до европейцев

Это были племена маори.

Первой известной экспедицией по поиску Антарктиды была русская экспедиция в 1820 году, в то время как первую высадку на материк приписывают американским исследователям в 1821 году.

Новая статья новозеландских исследователей предполагает, что коренные жители материковой части Новой Зеландии - маори - имеют значительно более длительную историю с самым южным континентом Земли.

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Исследовательская группа, возглавляемая биологом-экологом Присциллой Вехи из Manaaki Whenua Landcare Research, изучила устные истории, а также "серую литературу", то есть исследования, отчеты, техническую документацию и другие материалы, опубликованные организациями за пределами общих академических или коммерческих каналов публикации.

"Мы обнаружили, что связь с Антарктидой и ее водами существует с самых ранних традиционных морских путешествий, а затем благодаря участию в европейских путешествиях и исследованиях, современных научных исследованиях, рыбалке и многом другом на протяжении веков", - сказала Вехи.

Исследователи впервые обращают внимание на южное плавание в начале 7 века полинезийского вождя Хуэй Те Рангиора и его команды. Это было бы сделало их первыми людьми, которые увидели Антарктиду - более чем за тысячу лет до российской экспедиции и даже задолго до того, полинезийские поселенцы мигрировали в Новую Зеландию.

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"В некоторых рассказах Хуэй Те Рангиора и его команда продолжили путь на юг. Далеко на юг. Поступая так, они, вероятно, были первыми людьми, увидевшими воды Антарктики и, возможно, весь континент", - пишет команда в своей статье. "Путешествие и возвращение Хуэй Те Рангиоры являются частью истории народа нгати раруа, и эти истории появляются на нескольких резных фигурках".

Это открытие, возможно, не станет большим сюрпризом для самих маори, которые рассказывают эти истории на протяжении поколений, но, как поясняется в статье, академической литературе еще предстоит пройти долгий путь, чтобы овладеть этим богатством знаний.

"Рассказы о недостаточно представленных группах и их связи с Антарктидой остаются плохо задокументированными и признанными в исследовательской литературе", - пишет команда. "Эта статья начинает заполнять этот пробел".

Но путешествие Хуэй Те Рангиоры определенно не было последним разом, когда маори и их предки путешествовали в Антарктиду.

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Те Ату - человек из племени нгапухи - был назван первым маори и первым новозеландцем, посетившим побережье Антарктиды в 1840 году в составе исследовательской экспедиции Соединенных Штатов.

Маори также были частью "героической эпохи освоения Антарктики" в конце 19 - начале 20 века, помогая европейским исследователям в медицине, строительстве, научных знаниях и многом другом в путешествиях в Антарктиду.

"Участие маори в антарктических путешествиях и экспедициях продолжается и по сей день, но редко признается или подчеркивается", - пишут исследователи. "Для маори в этих путешествиях навыки мореплавания были критически важны".

Напомним, ранее сообщалось, что в Антарктиде обнаружили загадочных мертвых существ.