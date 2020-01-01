Названо лучшее время для прививки

Время суток может повлиять на работу вашей иммунной системы, включая вакцины.

Когда микроорганизмы, такие как бактерии или вирусы, заражают нас, наша иммунная система начинает действовать. Она хорошо обучена обнаруживать и устранять инфекции, а также любой причиненный ими ущерб.

Обычно предполагается, что наша иммунная система работает одинаково, независимо от того, происходит ли инфекция днем ​​или ночью. Но исследования, проводимые более полувека, теперь показывают, что наши тела по-разному реагируют днем и ночью. Причиной этого являются наши биологические часы и тот факт, что каждая клетка в организме, включая наши иммунные клетки, может определять, какое сейчас время суток.

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Наши биологические часы развивались миллионы лет, чтобы помочь нам выжить. Каждая клетка тела имеет набор белков, которые указывают время в зависимости от их уровня. Знание того, день сейчас или ночь, означает, что наше тело может корректировать свои функции и поведение (например, когда мы хотим есть) в правильное время.

Наши биологические часы делают это, генерируя 24-часовые ритмы (также называемые циркадными ритмами) функционирования клеток. Например, наши биологические часы гарантируют, что мы производим мелатонин только с наступлением ночи, поскольку это химическое вещество утомляет нас, сигнализируя о том, что пора спать.

Наша иммунная система состоит из множества различных типов иммунных клеток, которые постоянно патрулируют организм в поисках признаков инфекции или повреждений. Но именно часы нашего тела определяют, где находятся эти клетки в определенное время дня.

Вообще говоря, наши иммунные клетки мигрируют в ткани в течение дня, а затем циркулируют по телу ночью. Этот циркадный ритм иммунных клеток, возможно, развился так, что иммунные клетки находятся непосредственно в тканях в то время, когда мы с большей вероятностью инфицированы, подготовлены к атаке.

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Ночью наши иммунные клетки циркулируют по телу и останавливаются в лимфатических узлах. Здесь они накапливают память о том, что произошло в течение дня, включая любые инфекции. Это гарантирует, что они смогут лучше отреагировать на инфекцию в следующий раз, когда они с ней столкнутся.

Учитывая, что биологические часы контролируют нашу иммунную систему, неудивительно, что некоторые исследования показали, что время, когда мы инфицированы вирусом, таким как грипп или гепатит, может повлиять на то, насколько мы заболели. Точное время может отличаться в зависимости от рассматриваемого вируса.

Другие исследования также показали, что время, в течение которого мы принимаем наши лекарства, может повлиять на их эффективность - но опять же, это зависит от рассматриваемого лекарства. Например, поскольку мы вырабатываем холестерин во время сна, прием статинов короткого действия (лекарства, снижающего уровень холестерина) непосредственно перед сном дает наибольшую пользу. Также было показано, что время суток влияет на то, насколько хорошо работают определенные типы иммунных клеток.

Также появляется все больше свидетельств того, что на вакцины, которые создают иммунную "память" о конкретном патогене, влияют наши биологические часы и время суток, когда вводится вакцина.

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Например, рандомизированное исследование 2016 года с участием более 250 взрослых в возрасте 65 лет и старше показало, что вакцинация против гриппа утром (между 9:00 и 11:00) привела к большему ответу антител по сравнению с вакцинированными во второй половине дня (между 15:00 и 17:00).

Совсем недавно люди в возрасте от двадцати пяти, которые были иммунизированы вакциной БЦЖ (против туберкулеза) между 8:00 и 9:00, имели усиленный иммунный ответ по сравнению с теми, кто был вакцинирован между полуднем и 13:00. Таким образом, для некоторых вакцин есть доказательства того, что вакцинация ранним утром может дать более устойчивый ответ.

Одна из причин улучшения иммунного ответа на вакцины по утрам может быть связана с тем, как наши биологические часы контролируют сон. Фактически, исследования показали, что достаточное количество сна после вакцинации от гепатита А улучшает иммунный ответ за счет увеличения количества вакцино-специфических иммунных клеток, которые обеспечивают долгосрочный иммунитет, по сравнению с теми, кто ограничил сон после вакцинации.

До сих пор не совсем понятно, почему сон улучшает реакцию на вакцины, но это может быть связано с тем, что наши биологические часы напрямую контролируют функцию и местоположение иммунных клеток во время сна. Так, например, он отправляет иммунные клетки в наши лимфатические узлы, пока мы спим, чтобы узнать, с какими инфекциями мы столкнулись в течение дня, и создать «память» об этом.

Конечно, это поднимает вопрос о том, как все это может иметь отношение к текущим пандемическим и всемирным программам вакцинации. То, как работают наши иммунные биологические часы, может иметь важное значение с точки зрения того, заболеем ли мы COVID-19. Интересно, что рецептор, который позволяет вирусу COVID, SARS-CoV-2, проникать в наши клетки, находится под контролем наших биологических часов.

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Фактически, уровень этого рецептора выше в клетках, выстилающих наши дыхательные пути в определенное время дня. Это может означать, что мы с большей вероятностью заразимся COVID-19 в определенное время дня, но потребуются дальнейшие исследования, чтобы определить, так ли это.

Пока неясно, влияет ли время суток, в которое мы проводим вакцинацию от COVID-19, на иммунный ответ. Учитывая высокую эффективность многих вакцин против COVID-19 (и Pfizer, и Moderna сообщают об эффективности более 90 процентов) и срочность, с которой нам необходимо проводить вакцинацию, людей следует вакцинировать в любое время суток.

Но нынешние и будущие вакцины, которые не обладают такими высокими показателями эффективности - например, вакцина против гриппа - или если они используются у людей с более слабым иммунным ответом (например, у пожилых людей), использование более точного "синхронизированного" подхода может обеспечить лучшую иммунную реакцию.

Напомним, ранее сообщалось, что экспериментальная вакцина защитит от новых вариантов коронавируса.