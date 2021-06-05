Электронный нос обнаружит рак в образцах крови с точностью более 90%

Рак можно будет обнаружить даже на ранней стадии.

Исследователи из Пенсильванского университета разработали электронный нос (или электронный нос), который может обнаруживать признаки рака по образцам плазмы крови. В ходе испытаний устройство смогло обнаруживать различные типы рака с точностью более 90 процентов.

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Летучие органические соединения (ЛОС) - это химические вещества, которые вызывают запахи, из разных источников выделяются разные смеси. Чувствительные инструменты, такие как ваш нос, могут обнаружить тонкие различия в составе и соотношении этих летучих органических соединений и определить, является ли этот запах кофе или гвоздики.

На протяжении многих лет ученые исследовали, как ЛОС, выделяемые раком, могут быть обнаружены в рамках диагностической системы. Собаки-ищейки показали многообещающие результаты в обнаружении рака легких по дыханию пациента, а электронные устройства с тех пор используются для диагностики рака желудка , пищевода , головы и шеи с многообещающими результатами. Другие обнаружили признаки рака простаты в образцах мочи.

В новом исследовании ученые использовали электронный нос для анализа образцов плазмы крови на наличие признаков рака, которые обычно трудно обнаружить, например рака поджелудочной железы и яичников. В устройстве использовались алгоритмы, которые ранее были обучены связывать определенные комбинации ЛОС с различными видами рака, и даже на том, на какой стадии прогрессирования они находились и были ли они доброкачественными.

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Команда изучила образцы от 93 человек - 20 с раком яичников, 20 с доброкачественными опухолями яичников, 13 с раком поджелудочной железы, 10 с доброкачественным заболеванием поджелудочной железы и 30 человек из контрольной группы того же возраста и пола.

И, конечно же, электронный нос смог обнаружить рак яичников с точностью 95 процентов и рак поджелудочной железы с точностью 90 процентов. Из них были выбраны все восемь пациентов с раком на ранней стадии, предполагая, что это может быть полезно в качестве диагностического инструмента для выявления болезни до того, как она станет слишком тяжелой.

"Это раннее исследование, но результаты очень многообещающие", - говорит Чарли Джонсон, соавтор исследования. "Данные показывают, что мы можем идентифицировать эти опухоли как на поздних, так и на самых ранних стадиях, что очень интересно. Если он разработан надлежащим образом для клинических условий, это потенциально может быть тест, который проводится на основе стандартного анализа крови, который может быть частью вашего ежегодного медосмотра".

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Конечно, стоит иметь в виду, что в этом исследовании участвовала только небольшая когорта, поэтому для подтверждения результатов потребуется гораздо больше работы.

Исследование будет представлено на заседании Американского общества клинической онкологии на этой неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что новая иммунотерапия помогает избавиться от рака изнутри.