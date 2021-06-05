Интересный факт дня: Почему некоторым людям нравится запах бензина

Это связано с детскими воспоминаниями и составом бензина.

Вы когда-нибудь чувствовали запах бензина, который льется из пистолета на заправке? Возможно, вы слишком горды, чтобы признать это, но вас нравился этот сладкий химический запах.

Конечно, на каждого человека, которому запах бензина приятен, наверняка найдется столько же, кому он покажется тошнотворным. Но почем некоторым людям нравится запах бензина?

Волшебный ингредиент бензина

Чтобы понять психику топливного фанатика, нам нужно глубже погрузиться в сам источник.

Бензин - это химический коктейль, состоящий из множества ингредиентов, в том числе антиобледенителей, смазок, антикоррозионных средств и сотен химических соединений, известных как углеводороды. У вас есть бутан, пентан, изопентан и соединения бензола, этилбензола, толуола и ксилола. Из всех этих соединений бензол отвечает за тот самый запах бензина.

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Бензол добавляется в бензин для увеличения октанового числа, что улучшает характеристики двигателя и топливную экономичность. У бензола от природы сладкий запах, к которому особенно чувствительно большинство носов. Он настолько острый, что человеческий нос может обнаружить его, если в воздухе, которым мы дышим, содержится всего 1 часть на миллион. Он также быстро испаряется: вы можете поставить тарелку с бензолом посреди комнаты, и вы сразу почувствуете его запах.

И на самом деле не так уж и странно любить запах бензола. На протяжении 1800-х и начала 1900-х годов бензол добавляли к средствам после бритья и спринцеванию, чтобы придать этим продуктам сладкий аромат. Он также использовался в качестве растворителя для обеззараживания кофе. Но такое использование длилось недолго, и не зря: бензол является известным канцерогеном и опасен при вдыхании в высоких концентрациях или при длительном воздействии. Хотя запах может вам понравиться, вам определенно следует его избегать. Серьезно, не нюхайте его.

Хорошо, но это не объясняет, почему людям нравятся такие опасные химические вещества с запахом. Хотя наука еще не пришла к окончательному выводу по этой теме, существуют две основные теории.

Бензин вызывает приятные воспоминания

Наш нос может вызвать сильные и яркие воспоминания, если уловит знакомый запах. Запах хвои может вернуть вас в летний лагерь или перенесет вас на десятилетия в дом бабушки на каникулы. Эту мощную связь между запахом и памятью иногда называют феноменом Пруста, как намек на французского писателя Марселя Пруста, который красноречиво описал мощные воспоминания о детстве, вызванные запахом печенья, смоченного в чае.

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Обоняние - единственное чувство, которое не проходит через таламус до переднего мозга. Таламус функционирует как своего рода операторский коммутатор, соединяя сенсорные сигналы от наших глаз, ушей, языка и прикосновения к правым частям мозга, чтобы мы могли их регистрировать и понимать. Но аромат полностью обходит этот коммутатор. Более того, пучок нервов, который улавливает молекулы запаха, обонятельная луковица, имеет высокую плотность соединений около миндалины и гиппокампа, которые участвуют в формировании эмоциональной реакции и памяти соответственно.

Вот почему запахи заставляют наш мозг формировать сильные, эмоционально значимые воспоминания на подсознательном уровне.

Вернемся к нашей близости к бензину: возможно, у нас сформировалось сильное приятное воспоминание, связанное с запахом бензина или, в частности, бензола. Может быть, ваш мозг связал запах бензина со счастливыми детскими воспоминаниями о летних поездках, прогулке на велосипеде по проселочной дороге или времени, проведенном в гараже, пока папа работал над машиной. Когда вы улавливаете этот бензольный аромат, это может вызвать уютное, ностальгическое чувство, связанное с ярким воспоминанием.

Бензин активирует мезолимбический путь

Запах бензина нам кажется приятным из-за влияния на мозг freepik.com

Другая теория больше фокусируется на физическом воздействии бензола на нервные рецепторы, которые обнаруживают запах. Бензол и другие углеводороды при вдыхании оказывают угнетающее действие на нервную систему, что приводит к временному ощущению эйфории. Он вызывает приятные ощущения, которые мало чем отличаются от алкоголя или множества других наркотиков.

Это потому, что биологический процесс онемения нервов активирует мезолимбический путь, также известный как путь вознаграждения мозга. Каждый раз, когда в ваши обонятельные нервы попадает бензол, мезолимбическая система выдает приятную дозу дофамина. По сути, это ваш мозг говорит вам: "Да, это хорошо. Сделайте это еще раз".

Мезолимбический путь, как вы, вероятно, догадались, играет ключевую роль в нейробиологии зависимости. Будь то секс, видеоигры, наркотики или бензин, именно этот путь в мозгу заставляет их чувствовать себя хорошо и запускает самоусиливающуюся петлю обратной связи. Действительно, бензином часто злоупотребляют при вдыхании и он разрушает здоровье тех, кто становится зависимым. Так что, опять же, не нюхайте его специально.

Но, честно говоря, это всего лишь две теории, объясняющие, почему некоторые люди находят запах бензина приятным, но исследований по этому вопросу не проводилось. Хотя они звучат правдоподобно, они вряд ли убедительны. Фактически, ученые все еще изучают обоняние, и они, несомненно, откроют новые загадки, которые нужно разгадать в будущем.

Напомним, ранее мы узнали, что современные обезьяны умнее наших предков.