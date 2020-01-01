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Ученые воссоздали в лаборатории возможный гелиевый дождь на Юпитере

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Ученые воссоздали в лаборатории некоторые виды осадков, которые могут быть на Юпитере и Сатурне. Используя чрезвычайно высокое давление и лазерные ударные волны, исследователи создали "гелиевый дождь", который, как предполагалось, идет на этих планетах.
На Юпитере идут гелиевые дожди
На Юпитере идут гелиевые дожди
NASA

Атмосферы газовых гигантов, таких как Юпитер и Сатурн, состоят в основном из водорода и гелия. В этих условиях давно предсказывалось, что гелий должен образовывать жидкие капли и падать, но экспериментальные данные оказалось сложно отследить.

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Но теперь эти условия были воссозданы в лаборатории, в результате чего образовался гелиевый дождь. Это благодаря исследователям из Университета Рочестера, Калифорнийского университета в Беркли, Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора и Французской комиссии по альтернативным источникам энергии и атомной энергии.

Команда сначала использовала ячейку с алмазной наковальней, чтобы сжать смесь водорода и гелия примерно в 40 000 раз от давления атмосферы Земли. Затем исследователи выпустили мощный лазер по газам, создав сильные ударные волны, которые сжимали их еще больше, а также нагревали их до температуры от 4425 °C до 9925 °C.

И действительно, когда исследователи изучили отражательную способность сигнала, они показали, что его электропроводность быстро меняется в определенных точках. Это означает, что гелий и водород разделялись, в результате чего гелий собирался вместе в капли внутри водорода. Будучи немного тяжелее, эти капли будут тонуть в атмосфере, как дождь, как и предполагалось.

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"Наши эксперименты показывают, что глубоко внутри Юпитера и Сатурна капли гелия падают через огромное море жидкого металлического водорода", - говорит Гилберт Коллинз, ведущий автор исследования. "Это довольно удивительная вещь, о которой можно подумать в следующий раз, когда вы посмотрите на Юпитер в ночном небе. Эта работа поможет нам лучше понять природу и эволюцию Юпитера, что особенно важно, поскольку Юпитер долгое время считался своего рода сборщиком космического мусора, защищающим нашу планету в Солнечной системе".

Гелий - не единственное необычное вещество, которое выпадает в виде дождя в атмосфере других планет. Астрономы ранее находили доказательства существования внеземного дождя из алмазов, рубинов, железа или оксида титана.

Новое исследование было опубликовано в журнале Nature.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые доказали наличие гелиевых дождей на Сатурне.

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Теги: Юпитер, гелий
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