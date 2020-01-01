Мозг не стареет: Найдено уникальное амазонское племя

Цимане, коренной народ, живущий на боливийской периферии тропических лесов Амазонки, ведут жизнь, которая сильно отличается от нашей. От этого они кажутся намного здоровее.

Это племенное и в значительной степени изолированное население собирателей-садоводов до сих пор живет традиционными способами ведения сельского хозяйства, охоты, собирательства и рыбной ловли, продолжая практики своих предков, установившиеся задолго до того, как индустриализация и урбанизация изменили большую часть мира.

Для представителей племени преимущества значительны. Исследование показало, что они имеют самые здоровые сердца в мире, с самыми низкими уровнями ишемической болезни сердца из всего населения когда - либо существовавших.

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Этот результат не был случайностью. Новые данные теперь показывают, что цимане также демонстрируют значительно меньшую атрофию мозга по мере взросления, показывая гораздо более медленное уменьшение объема мозга, чем у людей в США и Европе, и, вероятно, снижая их риск когнитивных нарушений, функционального упадка и деменции как основного фактора.

"Цимане предоставили нам удивительный естественный эксперимент по потенциально пагубному влиянию современного образа жизни на наше здоровье", - говорит нейробиолог Андрей Иримиа из Университета Южной Калифорнии.

"Эти данные показывают, что атрофия мозга может быть существенно замедлена теми же факторами образа жизни, которые связаны с очень низким риском сердечных заболеваний".

Хотя понятно, что польза для сердечно-сосудистой системы, которой обладает цимане, вероятно, будет связана с другими улучшениями здоровья, новые результаты, тем не менее, являются сюрпризом.

Хотя мы хорошо знаем, что ожирение, распространенное в современных индустриальных обществах, связано с уменьшением объема мозга (также известным как "сокращение мозга"), другие факторы также могут способствовать церебральной атрофии.

Дом Цимане и садовый участок Бен Трамбл

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Например, традиционный образ жизни цимане - и отсутствие доступа к современному здравоохранению и медицинскому обслуживанию - подвергает их более высокому бремени инфекционных заболеваний и, как следствие, более высокому уровню воспаления .

Учитывая, что системное воспаление предсказывает большую атрофию головного мозга, оставался открытым вопрос о том, могут ли цимане испытывать больший уровень сокращения мозга или, альтернативно, иметь меньший риск этого, о чем свидетельствует их крепкое сердечно-сосудистое здоровье (из-за их худой диеты и физического состояния). активный образ жизни).

Новые результаты дают ответ на этот вопрос, предполагая, что состояние сердечно-сосудистой системы в конечном итоге более важно для здорового старения мозга, чем факторы воспаления, связанные с инфекционными заболеваниями.

В исследовании ученые, участвующие в команде проекта "Здоровье и история жизни Цимане", включили 746 взрослых цимане в возрасте от 40 до 94 лет и организовали для них компьютерную томографию для расчета объема их мозга.

Сканирование, в ходе которого участники отправились в двухдневную автобусную поездку в ближайший город с оборудованием для компьютерной томографии, показало, что в среднем у людей цимане наблюдается более медленное сокращение объема мозга по мере взросления по сравнению с когортами, проанализированными в предыдущих исследованиях. с участием населения из Гамбурга (Германия), Сент-Луиса (США) или Роттердама (Нидерланды).

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"Несмотря на свою ограниченность, это исследование показывает , что атрофия мозга может быть существенно замедлилась по образу жизни, связанный с очень низким риском сердечно - сосудистыми заболеваниями, и что существует широкие возможности для вмешательства, чтобы улучшить здоровье мозга, даже при наличии хронически высокого системного воспаления", - объяснят исследователи в своей статье.

В конечном счете, сравнение показывает, что индустриальный образ жизни сопровождается увеличением примерно на 70 процентов темпов уменьшения объема мозга в зависимости от возраста, хотя исследователи отмечают, что статистические сравнения здесь включают ряд ограничений (включая сопоставление данных, полученных с помощью компьютерной томографии, с объемами мозга, основанными на МРТ).

По этой причине эту цифру в 70 процентов, вероятно, лучше всего рассматривать только как ориентир, но, тем не менее, это свидетельство существенного и разительного контраста в состоянии здоровья мозга стареющих популяций цимане по сравнению с их современными аналогами в других странах.

"Наш сидячий образ жизни и диета, богатая сахарами и жирами, могут ускорять потерю мозговой ткани с возрастом и делать нас более уязвимыми к таким заболеваниям, как болезнь Альцгеймера", - говорит старший автор и антрополог Хиллард Каплан из Университета Чепмена, который изучал цимане на протяжении многих лет.

Напомним, ранее сообщалось, что электрическая стимуляция делает мозг моложе.