В Китае зарегистрирован первый случай заражения птичьим гриппом H10N3

Китайская национальная комиссия здравоохранения (NHC) объявила во вторник (1 июня), что мужчина в Китае заразился первым случаем птичьего гриппа H10N3.

Штамм птичьего гриппа H10N3 обычно вызывает легкое заболевание у птиц, и до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая вирусной инфекции у людей, согласно заявлению на веб-сайте NHC. Но 23 апреля у 41-летнего мужчины из города Чжэньцзян поднялась температура, которая прогрессировала в последующие дни, и 28 апреля он обратился в местную больницу для лечения.

(Хотя H10N3 вызывает только легкие заболевания у своих естественных хозяев, это может не соответствовать действительности, когда штамм переходит к людям)

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Согласно заявлению, 28 мая Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) провел генетический анализ образцов, взятых у инфицированного человека, и определил, что он инфицирован H10N3.

Затем CCDC провела мониторинг окружающей провинции Цзянсу на предмет дополнительных случаев заражения и специально разыскала близких людей этого человека, но не обнаружила никаких дополнительных случаев. В заявлении отмечается, что состояние мужчины сейчас стабильное и готов к выписке из больницы.

Ученые должны будут тщательно изучить генетический материал штамма, заразившего человека, чтобы увидеть, чем он отличается от образцов H10N3, собранных в прошлом, - сказал Филип Клаас, региональный координатор лаборатории Чрезвычайного центра ООН по трансграничным болезням животных при Региональном бюро для Азиии Тихоокеанского региона, входящего в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию агентства.

В целом, как отметил Клаас, H10N3 не часто встречается у его естественных хозяев, у птиц. По его словам, с конца 1970-х по 2018 год ученые выделили около 160 образцов вирусного штамма от инфицированных животных, в основном от диких и водоплавающих птиц, и этот штамм не был обнаружен у кур.

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Агентство Reuters отметило, что CCDC не уточняет, как и когда инфицированный человек мог заразиться вирусом от птицы. Но, судя по оценкам CCDC, риск крупномасштабного распространения вируса невелик, говорится в сообщении агентства.

Когда вирусы птичьего гриппа переходят от птиц к людям, они обычно не передаются от человека к человеку, а когда это происходит, их передача, как правило, "ограничена, неэффективна и непостоянна", согласно Центрам США по контролю и профилактике заболеваний .

Однако в редких случаях птичий грипп действительно может вызвать серьезные вспышки среди людей, поэтому, по данным CDC, мониторинг новых случаев инфекции остается очень важным для общественного здравоохранения.

Например, последним птичьим гриппом, вызвавшим серьезные вспышки среди людей, был H7N9, от которого в 2016 и 2017 годах погибло более 300 человек, сообщает журнал Science. Согласно опубликованному в 2016 году еженедельному отчету о заболеваемости и смертности журнала CDC, летальность этого штамма вируса составляет около 40 процентов .

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А еще в 1957 году вирус птичьего гриппа H2N2 поменял местами гены с вирусами человеческого гриппа и спровоцировал полномасштабную пандемию. Данные свидетельствуют о том, что штамм гриппа, вызвавший пандемию 1918 года, H1N1, также произошел от птиц, опровергая некоторые более старые исследования, которые предполагали, что он произошел от смеси вирусов человека и свиней.

Ранее в этом году российские власти сообщили о первых известных случаях передачи вируса птичьего гриппа под названием H5N8 от птицы к человеку .

Семь рабочих птицефабрики заразились этим штаммом, но доказательств передачи вируса от человека к человеку не было, то есть вирус распространился напрямую от птиц к рабочим, а не от рабочих к другим людям.