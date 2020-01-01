Научные труды Стивена Хокинга сохранят в специальном архиве

Для этого Британский музей науки купил личные вещи Хокинга.

Около 10 000 страниц сочинений и других статей легендарного физика-теоретика Стивена Хокинга будут храниться в специальном архиве Библиотеки Кембриджского университета в Великобритании. Это будет включать в себя проект оцифровки, который будет бесплатно доступен в Интернете.

Кроме того, рабочие и личные вещи Хокинга были приобретены Британским музеем науки.

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Эти два приобретения были сделаны в рамках финансового соглашения, в соответствии с которым наследники поместья могут компенсировать свой налог на наследство, пожертвовав стране важные предметы. В данном случае бумаги были оценены в 2,8 миллиона фунтов стерлингов (почти 4 миллиона долларов США), а стоимость рабочих - в 1,4 миллиона фунтов стерлингов.

Доступ к его личным документам, в том числе к раннему черновику его научно-популярной книги "Краткая история времени", дает нам представление о том, как работал этот поразительный ум.

"Архив позволяет нам проникнуть в разум Стивена и путешествовать с ним по космосу, чтобы, как он говорил, "лучше понять наше место во Вселенной", - сказала библиотекарь Кембриджского университета Джессика Гарднер.

Отрывок из Краткой истории времени Кембриджский университет

"Это дает необычайное понимание эволюции научной жизни Стивена, от детства до студента-исследователя, от активиста-инвалида до всемирно известного ученого-новатора".

Коллекция личных вещей, которая будет размещена в Музее науки, включает синтезаторы голоса, шесть персонализированных инвалидных колясок, справочники, памятные вещи из "Звездного пути" и гребную куртку, в которой молодой Хокинг был брошен в реку.

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Музей науки планирует выставить некоторые из этих предметов на обозрение и в конечном итоге реконструировать офис в том виде, в котором его использовал Хокинг.

"Сохранив рабочее место Хокинга и его историческое содержимое как часть коллекции Science Museum Group, будущие поколения смогут глубоко погрузиться в мир ведущего мирового физика-теоретика, который бросил вызов законам медицины, чтобы переписать законы физики и коснуться сердец миллионов", - сказал сэр Ян Блатчфорд , директор Группы музеев науки.

Доска в бывшем отделении профессора Хокинга Кембриджский университет

Документы включают в себя переписку, черновики научных статей и эссе, фотографии Хокинга с известными фигурами и сценарии из "Симпсонов" (в которых Хокинг четыре раза был приглашенным гостем).

Они будут размещены рядом с архивами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина, между могилами которых был захоронен прах Хокинга после его смерти в возрасте 76 лет в 2018 году.

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"Мы надеемся, что научная карьера нашего отца будет и дальше вдохновлять поколения будущих ученых на поиски нового понимания природы Вселенной на основе выдающихся работ, которые он проделал при жизни", - сказали дети Хокинга, Люси, Тим и Роберт.

"На протяжении десятилетий наш отец был частью жизни в Кембриджском университете и был выдающимся сотрудником Музея науки, поэтому кажется правильным, что эти отношения, столь дорогие ему и нам, будут продолжаться еще много лет."

Напомним, ранее сообщалось, что найдена последняя статья Стивена Хокинга.