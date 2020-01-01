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Найдено существо с железными зубами

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В зубах моллюска содержится редкий минерал железа .
Мозаичное изображение всей язычковой радулы "блуждающего мясного рулета", детализирующее все стадии развития
Мозаичное изображение всей язычковой радулы "блуждающего мясного рулета", детализирующее все стадии развития
pnas.org

Новое исследование показало, что у странного моллюска, ласково известного как "блуждающий мясной рулет", зубы сделаны из редкого минерала железа, который раньше находили только на скалистых берегах. 

Исследователи обнаружили редкий минерал железа - сантабарбараит - в зубах каменного моллюска Cryptochiton stelleri, прозванного "блуждающим мясным рулетом", потому что он выглядит так же. Моллюск имеет красновато-коричневый окрас и его длина - 36 сантиметров. 

По словам исследователей, открытие проливает свет на то, как C. stelleri может очищать пищу от камней. "[Сантабарбараит] имеет высокое содержание воды, что делает его прочным при низкой плотности. Мы думаем, что это может сделать зубы более жесткими без увеличения веса", - пишет старший автор исследования Дерк Йостер, доцент кафедры материаловедения и инженерии Северо-Западного университета, Иллинойс, США.

Блуждающий мясной рулет, также известный под названием гигантский тихоокеанский хитон, является крупнейшим из известных видов хитона - морского моллюска с овальным сплющенным телом, имеющим раковину, состоящую из перекрывающихся пластин. Хитоны известны своими чрезвычайно твердыми зубами, которые прикреплены к их мягкой, гибкой язычковой радуле. В поисках пищи хитоны царапают покрытой зубами радулу по камням, чтобы схватить водоросли и другую пищу.

Хитон
Хитон "блуждающий мясной рулет", или Cryptochiton stelleri , в дикой природе.
pnas.org

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Джостер и его коллеги ранее изучали хитоновые зубы, но они хотели узнать больше о стилусе - полой структуре, которая похожа на корень человеческого зуба и которая "соединяет [хитоновую] сверхтвердую и жесткую головку зуба с гибкой мембрана радулы", - написали исследователи в своем исследовании. Они сделали это, проанализировав C. stelleri с помощью нескольких высокотехнологичных методов, включая синхротронный источник света и просвечивающую электронную микроскопию. 

Эти анализы выявили сантабарбараит в верхнем стилусе хитона. "Этот минерал наблюдался только в геологических образцах в очень крошечных количествах и никогда ранее не рассматривался в биологическом контексте", - сказал Джостер. 

Открытие показывает, как этот странный мясной рулет использует весь свой зуб, а не только сверхтвердую и прочную чашку для сбора пищи, говорят исследователи.

Изображение переднего конца радулы со зрелыми зубами на растровом электронном микроскопе
Изображение переднего конца радулы со зрелыми зубами на растровом электронном микроскопе
pnas.org

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Затем команда попыталась воссоздать химический состав стилуса с помощью чернил, предназначенных для 3D-печати. Первый автор исследования Линус Стегбауэр, бывший научный сотрудник лаборатории Джостера, разработал чернила с ионами железа и фосфата, смешанными с биополимером, полученным из зубов хитона. Стегбауэр, который сейчас является главным исследователем в Институте инженерии межфазных процессов и плазменных технологий Университета Штутгарта в Германии, и его коллеги обнаружили, что эксперимент сработал - чернила печатали сверхтвердые, жесткие и прочные материалы, пока ученые смешивали это непосредственно перед печатью.

"По мере того, как наночастицы образуются в биополимере , он становится более прочным и вязким", - сказал Джостер. "Эту смесь затем можно легко использовать для печати. ​​Последующая сушка на воздухе приводит к твердому и жесткому конечному материалу".

Напомним, ранее сообщалось, что ученые записали "дискотеку" гигантских кальмаров на видео.

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Теги: моллюск
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