На Галапагоссах нашли считавшийся вымершим вид гигантских черепах

Самку гигантской черепахи назвали Фернанда.

Гигантская черепаха на Галапагосских островах, которая считалась вымершей более века назад, только что вышла из укрытия.

Читай также: Открыт древний вид черепах с лягушачьей мордой

Согласно заявлению, исследователи обнаружили самку черепахи на острове Фернандина Галапагосских островов во время совместной экспедиции, проведенной Управлением национального парка Галапагосских островов и Галапагосским заповедником в 2019 году. Они назвали ее Фернанда.

В то время команда “была уверена“, что одинокая черепаха была потерянной гигантской черепахой Фернандина (Chelonoidis phantasticus), видом, обитающим на острове, который считался вымершим в течение 112 лет из-за извержения вулкана Фернандина. Но для подтверждения они отправили образцы крови генетикам Йельского университета.

Команда из Йельского университета сравнила гены этой черепахи с генами единственной другой черепахи, которую ученые нашли на острове Фернандина, - самца Chelonoidis phantasticus, обнаруженного в 1906 году. Команда Йельского университета подтвердила, что эти двое были тесно связаны между собой и что Фернанда действительно принадлежала к одному виду.

Читай также: Секрет вечной молодости нашли в черепахах

“Одной из величайших загадок [на] Галапагосах была гигантская черепаха острова Фернандина. Повторное открытие этого потерянного вида, возможно, произошло как раз вовремя, чтобы спасти его“, - сказал доктор Джеймс Гиббс, вице-президент по науке и охране природы Галапагосских заповедников и эксперт по черепахам. В заявлении говорится, что “теперь нам нужно срочно завершить поиски острова, чтобы найти других черепах“.

Исследователи надеются избежать того, что случилось со знаменитым Одиноким Джорджем, черепахой, которая была последним представителем другого вида под названием черепаха острова Пинта (Chelonoidis abingdoni). Он умер в июне 2012 года в возрасте около 100 лет, положив конец его виду, несмотря на усилия по разведению.

“Мы отчаянно хотим избежать участи Одинокого Джорджа“, - говорится в заявлении Дэнни Руэда Кордова, директора Управления национального парка Галапагосских островов. “Моя команда из Парка и Галапагосского заповедника планирует серию крупных экспедиций, чтобы вернуться на остров Фернандина для поиска дополнительных черепах, начиная с сентября этого года“.

Во время экспедиции ученые обнаружили на вулкане Фернандина следы как минимум двух других черепах, которые, возможно, принадлежат к виду Фернанды.

Читай также: Власти Сальвадора сообщают о массовой гибели морских черепах

Если они найдут самца гигантской черепахи того же вида, команда попытается объединить его с Фернандой в Центре разведения гигантских черепах Галапагосского национального парка в Санта-Крус и поощрять их размножение; в случае успеха защитники природы вырастили бы детенышей в неволе, а затем вернули бы их на Фернандину.

Согласно заявлению, количество гигантских черепах на Галапагосских островах значительно сократилось в XIX веке из-за их эксплуатации китобоями и пиратами.

Теперь считается, что популяция гигантских черепах на Галапагосских островах составляет от 200 000 до 300 000 особей, что составляет примерно 10-15% от того, что было исторически.

Напомним, ранее сообщалось, что найдена черепаха размером с автомобиль.