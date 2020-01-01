Колоссальные вспышки из черной дыры станут новым источником энергии

Когда-нибудь мы будем получать энергию прямо из черных дыр.

Популярная концепция гласит, что от черной дыры никуда не деться. Как только что-то проходит за горизонт событий - так называемую точку невозврата - оно остается там навсегда, связанное гравитационным полем, от которого не может ускользнуть даже свет.

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Но вращающаяся черная дыра генерирует огромное количество энергии, которую теоретически можно извлечь из эргосферы, области, которая находится за пределами горизонта событий. Это было доказано как теоретически, так и экспериментально - и теперь группа астрофизиков нашла то, что, по их мнению, является свидетельством этого.

Самая мощная из когда-либо обнаруженных нами гамма-всплесков, GRB 190114C, колоссальная вспышка с тактовой частотой около триллиона электрон-вольт (1 ТэВ) на расстоянии 4,5 миллиарда световых лет от нас.

“Гамма-всплески, самые мощные переходные объекты в небе, выделяют энергию до нескольких 10 54 эрг всего за несколько секунд“, - сказал астрофизик Ремо Руффини из Международного центра релятивистской астрофизической сети (ICRANet) со штаб-квартирой в Италии. “Их светимость в гамма-лучах во временном интервале события такая же, как и светимость всех звезд наблюдаемой Вселенной!“

В прошлом году Руффини и его коллеги предложили решение для этого механизма - процесс, который они назвали бинарной гиперновой.

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Он начинается с тесной двойной системы, состоящей из углеродно-кислородной звезды в конце ее жизни и нейтронной звезды. Когда углеродно-кислородная звезда становится сверхновой, выброшенный материал может быть быстро поглощен нейтронной звездой-компаньоном. Таким образом, этот спутник проходит точку критической массы и коллапсирует в черную дыру, которая запускает всплеск гамма-лучей, а также струи вещества со своих полюсов почти со световой скоростью.

Теперь, в новой статье, Руффини и его коллеги во главе с Рахимом Моради из ICRANet описали механизм, который может запустить такой высокоэнергетический гамма-всплеск: ускорение частиц вдоль силовых линий магнитного поля, унаследованных от родительской нейтронной звезды черной дыры. Это магнитное поле извлекает вращательную энергию из эргосферы черной дыры.

“Новый двигатель, представленный в новой публикации, - пояснил Руффини , - выполняет свою работу посредством чисто релятивистского гравито-электродинамического процесса: вращающаяся черная дыра, взаимодействуя с окружающим магнитным полем, создает электрическое поле, которое ускоряет окружающие электроны до сверхвысоких энергий, ведущих к излучению высоких энергий и космическим лучам сверхвысоких энергий“.

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Релятивистские или близкие к световой скорости струи не редкость в активных ядрах галактик, сверхмассивных черных дырах-монстрах в ядрах галактик. Считается, что эти струи образуются в результате процесса аккреции, который происходит следующим образом.

Огромный диск материала кружится вокруг активной черной дыры, падая в нее с внутреннего края, но не весь этот материал падает на черную дыру. Некоторые из них, как полагают астрономы, направляются и ускоряются вдоль силовых линий магнитного поля по внешней стороне черной дыры к полюсам, откуда они запускаются в космос в виде коллимированных струй.

Мы знаем, что черные дыры и нейтронные звезды могут иметь мощные магнитные поля, и данные свидетельствуют о том, что они могут действовать как синхротрон (тип ускорителя частиц). Имеющиеся данные также предполагают, что синхротрон магнитного поля играет роль в запуске гамма-всплеска во время образования черной дыры.

Изучая GRB 190114C, Моради и его команда обнаружили аналогичный механизм, но вместо непрерывного процесса излучения он дискретный, повторяющийся снова и снова, каждый раз высвобождая квант энергии черной дыры, чтобы произвести наблюдаемое гамма-излучение, следующее за гамма-всплеск.

Основываясь на наблюдениях за GRB 190114C, команде удалось восстановить последовательность событий.

Углеродно-кислородная звезда становится сверхновой, а ее ядро ​​коллапсирует в нейтронную звезду; часть этого выброшенного вещества падает обратно на новообразованную нейтронную звезду, производя рентгеновское свечение - как это наблюдалось телескопом Свифта.

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Некоторая часть материала также падает на спутника нейтронной звезды, толкая его за предел массы, чтобы сформировать черную дыру - этот процесс был бы плавным, всего за 1,99 секунды. Затем материал продолжает падать на вновь образовавшуюся черную дыру, производя гамма-всплеск длительностью от 1,99 до 3,99 секунды.

Наконец, большее количество материала, падающего на черную дыру, приводит к образованию струй и гамма-излучения в диапазоне гигаэлектронвольт за счет извлечения вращательной энергии.

Другие ученые могут не согласиться с выводами; В прошлом году группа ученых обнаружила, что гамма-всплеск был результатом, например, коллапсирующего магнитного поля. Это может не относиться даже ко всем гамма-всплескам. Тем не менее, все части, кажется, очень точно соответствуют наблюдениям GRB 190114C.

“Доказательство того, что мы можем использовать извлекаемую энергию вращения черной дыры для объяснения высокоэнергетических выбросов гамма-всплесков и активных ядер галактик, стоит особняком“, - сказал Руффини.

“Долгий путь последовательного теоретического прогресса и открытия новой физики с использованием наблюдений гамма-всплесков привел к этому результату, которого [ждали] около 50 лет релятивистской астрофизики“.

Напомним, ранее сообщалось, что открыт новый способ добывать энергию из света.