В солнцезащитных средствах нашли вызывающее рак вещество

Независимая лаборатория, сделавшая открытие, призывает FDA отозвать эти солнцезащитные продукты.

Независимая лаборатория тестирования обнаружила химический бензол, известный канцероген для человека, в 78 солнцезащитных продуктах и ​​теперь призывает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отозвать эти продукты.

Читай также: Зарегистрировано лекарство против всех видов рака

Лаборатория Valisure проверяет качество лекарств и товаров медицинского назначения. Недавно компания протестировала около 300 солнцезащитных средств и обнаружила, что 27% содержат бензол, согласно заявлению компании. Четырнадцать продуктов (5%) содержали бензол на уровне выше 2 частей на миллион (ppm), что является рекомендованным FDA пределом для бензола в медицинских препаратах, которые невозможно изготовить без него.

"Присутствие этого известного канцерогена для человека в продуктах, широко рекомендуемых для профилактики рака кожи и регулярно используемых взрослыми и детьми, очень беспокоит", - сказал в заявлении Дэвид Лайт, основатель и генеральный директор Valisure.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), бензол представляет собой бесцветную или светло-желтую жидкость, которая образуется естественным путем, но также производится в результате деятельности человека . Например, автомобильные выбросы и сжигание угля и нефти могут привести к выбросу бензола в воздух; По данным CDC, это химическое вещество также используется в производстве некоторых пластиков, каучуков, красителей, моющих средств, лекарств и пестицидов.

Читай также: Люди стали чаще болеть раком - ученые

Воздействие высоких уровней бензола вызывает рак у людей, особенно рак крови, включая лейкоз . По данным Американского онкологического общества, Управление по охране труда и здоровья США ограничивает воздействие бензола в воздухе на рабочем месте до 1 ppm в день и максимум 5 ppm в течение 15 минут. Агентство по охране окружающей среды ограничивает содержание бензола в питьевой воде до 0,005 частей на миллион, или 5 частей на миллиард (частей на миллиард), что также является пределом для воды в бутылках.

FDA заявляет, что бензол не следует использовать в производстве лекарственных препаратов, за исключением особых обстоятельств, в основном, если их использование неизбежно и лекарственный продукт дает значительный терапевтический прогресс. В этих случаях уровень бензола должен быть ограничен до 2 частей на миллион, "если иное не обосновано", - заявляет FDA . В начале пандемии COVID-19, когда возникла нехватка дезинфицирующего средства для рук, FDA временно разрешило дезинфицирующее средство для рук содержать до 2 частей на миллион бензола. Но в марте 2021 года Valisure объявили, что они обнаружили бензол выше этого уровня почти в двух десятках дезинфицирующих средств для рук, по крайней мере одно из которых было позже отозвано.

Читай также: Ученые нашли связь между раком мозга и уровнем сахара в крови

В свете своих новых открытий, касающихся бензола в солнцезащитных кремах, Valisure обратилась в FDA с просьбой отозвать 78 продуктов и провести собственное расследование производства этих продуктов. Полный список солнцезащитных средств с бензолом можно найти в петиции. Почти все из 14 солнцезащитных продуктов с содержанием бензола выше 2 ppm были спреями; но это химическое вещество также обнаруживалось в лосьонах и гелях для снятия загара.

Хотя FDA говорит, что бензол не следует использовать при производстве лекарств, агентство не определяет конкретных ограничений для таких препаратов, как солнцезащитный крем (FDA регулирует использование солнцезащитного крема как безрецептурного препарата). Ограничение в 2 промилле применяется только к «особым обстоятельствам», указанным агентством. Таким образом, Valisure также призывает FDA установить предел для уровней бензола в солнцезащитных кремах и других лекарственных препаратах в стандартных ситуациях, а также установить предел для воздействия в течение одного дня.

Поскольку бензол не был обнаружен в большинстве солнцезащитных кремов, протестированных Valisure, компания заявляет, что использование бензола в солнцезащитных кремах не является "неизбежным", и нельзя допускать наличие любого обнаруживаемого количества химического вещества.

Результаты не означают, что люди должны прекратить использовать солнцезащитный крем, который может помочь предотвратить рак кожи.

Напомним, ранее сообщалось, что был обнаружен механизм защиты от рака кожи.