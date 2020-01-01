Найдены самые старые инструменты для нанесения тату

Набор отрезанных и заостренных костей индейки, выкопанных несколько десятилетий назад из могилы древних индейцев, кажется, самый старый татуировочный инструмент, который мы нашли на сегодняшний день.

Новый подробный анализ этих артефактов позволил археологам определить, что они, вероятно, использовались для нанесения татуировок на кожу, что немного приблизило нас к пониманию истории модификации тела, предполагая, что это было постоянной практикой среди коренных американцев в течение как минимум 3000 лет.

Татуировка, хотя в некоторых обществах считается субкультурной, на самом деле настолько традиционна, насколько это возможно. У нас есть свидетельства того, что люди во всем мире украшали свою кожу, протыкая ее острыми предметами с чернилами в течение тысяч лет.

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Человеческая кожа с трудом переживает разрушительное действие времени, все же несколько татуированных мумий возрастом 5000 лет были обнаружены, что свидетельствует, что это было довольно распространенным явлением. Тем не менее, инструменты, которые наши предки использовали для этого искусства, было труднее найти.

Частично это может быть связано с тем, что заостренные инструменты, найденные археологами, имеют тенденцию относить к довольно широкой категории "шило".

Поэтому группа археологов во главе с Аароном Детер-Вольфом из Департамента окружающей среды и сохранения штата Теннесси решила внимательнее изучить заостренные костяные инструменты, обнаруженные в 1985 году в Фернвале, месте археологических раскопок коренных американцев.

Кости предплюсны Archaeol Sci Rep

"В этом исследовании мы выходим за рамки базовой морфологической классификации, объединив зооархеологический анализ, технологическую оценку, анализ износа и материаловедение, чтобы изучить совокупность костяных инструментов из древнего поселения коренных американцев в центральном Теннесси", - написали они в своей статье.

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"Наш анализ показывает, что примерно 3500–1600 гг. до н.э. обитатели стоянки Фернвейл использовали заостренные инструменты из кости индейки (Meleagris gallopavo) в качестве инструментов для татуировки, и что с этими артефактами напрямую связаны остатки красного и черного пигментов".

Комплекс состоял из ряда орудий - четырех заостренных костей предплюсны индейки, две из которых с неповрежденными острием, и двух меньших лучевых костей со следами пигмента, еще заметными в зерне.

Эти кости были подвергнуты очень тщательному изучению - микроскопии при увеличении до 140X, что позволило исследователям каталогизировать крошечные производственные отметки и образцы износа; и рентгеновская флуоресцентная спектроскопия для идентификации пигментов.

Их сравнивали с результатами предыдущей работы , в которой другой археолог создал заостренные кости белохвостого оленя и использовал их для татуажа на коже свиньи, чтобы определить, как это будет происходить, и какие узоры изнашиваются.

Спектроскопия показала, что красный и черный пигменты на лучевых костях, вероятно, были получены из оксида железа (охры) и углеродных материалов, которые упоминаются как традиционные материалы для татуировок в археологической литературе.

Лучевые кости Archaeol Sci Rep

Следы также соответствовали отметкам износа на костях оленей, а отложения пигмента перекликались с пигментными мазками костей оленей. В захоронении также были найдены раковины двустворчатых моллюсков, тоже с пигментами; По словам исследователей, они могли использоваться в качестве пигментных сосудов во время татуажа.

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Вывод команды о том, что эти кости представляют собой самые ранние известные инструменты татуировки, очень убедителен и означает, что практика татуировки в Северной Америке может быть даже старше, чем мы думали. Раньше самым ранним известным инструментом был орудие из кактуса, найденное в Юте и датируемое примерно 2000 лет назад.

И, как отмечает команда, их результаты подчеркивают проблемы, связанные с отнесением костных инструментов к широким категориям, и то, как более строгий подход может выявить различные типы инструментов, которые могут скрываться у всех на виду.

"В сочетании с будущими исследованиями, элементарными оценками и контекстуальным анализом других коллекций артефактов, - писали они , - свидетельства с участка Фернвейл предоставляют важные данные для изучения социальной организации и ритуальной сложности обществ собирателей архаического периода".

Напомним, ранее сообщалось, что найдена самая старая татуировка в мире.