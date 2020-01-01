Новый шаг к клонированию человека: Отменено правило 14 дней

Влиятельные ученые выступили за отмену уничтожения человеческих эмбрионов после опытов.

По сообщениям новостей, влиятельная научная группа считает, что исследователям должно быть разрешено выращивать человеческие эмбрионы в лаборатории более двух недель, и рекомендует отменить так называемое правило 14 дней.

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Правило 14 дней относится к строгому ограничению продолжительности времени, в течение которого выращенные в лаборатории эмбрионы могут созреть, чтобы избежать этических дилемм, которые могут возникнуть по мере того, как ткани становятся все более и более похожими на человека. Некоторые страны, включая Австралию и Великобританию, зашли так далеко, что ввели правило 14 дней в закон, в то время как другие страны, такие как США, применяют это правило через регулирующие исследовательские органы. Тем не менее, в прошлом ученые изо всех сил пытались сохранить жизнь выращенным в лаборатории эмбрионам.

Но теперь методы культивирования клеток улучшились, и эмбрионы могут оставаться живыми до 14-дневного срока. А в среду (26 мая) Международное общество исследования стволовых клеток (ISSCR) выпустило новые рекомендации, в которых говорится, что ученым должно быть разрешено выращивать эмбрионы после этой двухнедельной отметки.

"Есть очень веские причины для проведения этого исследования. И люди не должны бояться этого, если существуют надежные механизмы обзора и надзора", - говорит Робин Ловелл-Бэдж, биолог развития из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне и председатель руководства. рабочая группа, заявила во время пресс-конференции 26 мая. Например, такие исследования могут дать ценную информацию о бесплодии, выкидышах и врожденных дефектах, сказал он.

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Между 14 и 28 днями после оплодотворения эмбрионы начинают строить ткани из многих различных типов клеток, и формируется плацента. Но поскольку многие люди узнают, что беременны только после 28-дневной отметки, этот период развития трудно изучать. Выращенные в лаборатории эмбрионы могут помочь восполнить этот пробел в знаниях.

"Когда вы спрашиваете: "Это плохо с этической точки зрения?", вы также должны сказать противоположное: есть ли этические проблемы, если вы не проводите исследования в этот период?" - сказал Ловелл-Бэдж. "Во многих отношениях вы можете возразить, что не делать этого было бы неэтично".

Обновленные руководящие принципы ISSCR теперь будут рассмотрены регулирующими органами по всему миру, эксперты которых могут определять, будет ли и как приниматься новое правило.

"Это не зеленый свет для групп, продолжающих расширять человеческие культуры [содержащие эмбрионы] сверх 14 дней", - заявила Кэти Ниакан, биолог из Кембриджского университета и Фрэнсис Крик, член рабочей группы по разработке руководящих принципов. "Это было бы безответственно - и во многих юрисдикциях было бы незаконно - сделать это", - сказал Ниакан. "Вместо этого мы делаем рекомендации - это призыв к активному участию в двустороннем диалоге с общественностью, чтобы пересмотреть 14-дневный лимит на культивирование человеческого эмбриона".

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Не все ученые и биоэтики согласны с новыми рекомендациями ISSCR. "Я думаю, что это вызывает глубокую тревогу", - сказал доктор Дэниел Салмэси, специалист по биоэтике из Джорджтаунского университета. "Теперь нет никаких признаков уважения к человеческому эмбриону".

Хэнк Грили, специалист по биоэтике из Стэнфордского университета, сказал, что поддерживает новые правила, но выразил обеспокоенность тем, что не было введено никакой новой точки остановки. "Если у вас нет конечной точки, можете ли вы перенести эмбрионы до 20 недель? До 24 недель? Является ли жизнеспособность единственной конечной точкой?" - спросил он.

Новые руководящие принципы открыли дверь для такого рода вопросов и теперь служат основанием для полезных дискуссий в научном сообществе, сказала Альта Чаро, специалист по биоэтике из юридического факультета Университета Висконсина в Мэдисоне. "Мы не обсуждали это раньше - теперь пора обсудить".

Напомним, ранее сообщалось, что умер ученый, клонировавший овечку Долли.