Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Новый шаг к клонированию человека: Отменено правило 14 дней

Комментариев: 0
Влиятельные ученые выступили за отмену уничтожения человеческих эмбрионов после опытов.
Эксперименты над эмбрионами хотят продлить дольше, чем на две недели
Эксперименты над эмбрионами хотят продлить дольше, чем на две недели
depositphotos.com

По сообщениям новостей, влиятельная научная группа считает, что исследователям должно быть разрешено выращивать человеческие эмбрионы в лаборатории более двух недель, и рекомендует отменить так называемое правило 14 дней.

Читай также: В Китае успешно клонировали обезьян

Правило 14 дней относится к строгому ограничению продолжительности времени, в течение которого выращенные в лаборатории эмбрионы могут созреть, чтобы избежать этических дилемм, которые могут возникнуть по мере того, как ткани становятся все более и более похожими на человека. Некоторые страны, включая Австралию и Великобританию, зашли так далеко, что ввели правило 14 дней в закон, в то время как другие страны, такие как США, применяют это правило через регулирующие исследовательские органы. Тем не менее, в прошлом ученые изо всех сил пытались сохранить жизнь выращенным в лаборатории эмбрионам.

Но теперь методы культивирования клеток улучшились, и эмбрионы могут оставаться живыми до 14-дневного срока. А в среду (26 мая) Международное общество исследования стволовых клеток (ISSCR) выпустило новые рекомендации, в которых говорится, что ученым должно быть разрешено выращивать эмбрионы после этой двухнедельной отметки. 

"Есть очень веские причины для проведения этого исследования. И люди не должны бояться этого, если существуют надежные механизмы обзора и надзора", - говорит Робин Ловелл-Бэдж, биолог развития из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне и председатель руководства. рабочая группа, заявила во время пресс-конференции 26 мая. Например, такие исследования могут дать ценную информацию о бесплодии, выкидышах и врожденных дефектах, сказал он.

Читай также: Впервые рожден ребенок из 24-летнего эмбриона

Между 14 и 28 днями после оплодотворения эмбрионы начинают строить ткани из многих различных типов клеток, и формируется плацента. Но поскольку многие люди узнают, что беременны только после 28-дневной отметки, этот период развития трудно изучать. Выращенные в лаборатории эмбрионы могут помочь восполнить этот пробел в знаниях. 

"Когда вы спрашиваете: "Это плохо с этической точки зрения?", вы также должны сказать противоположное: есть ли этические проблемы, если вы не проводите исследования в этот период?"  - сказал Ловелл-Бэдж. "Во многих отношениях вы можете возразить, что не делать этого было бы неэтично".

Обновленные руководящие принципы ISSCR теперь будут рассмотрены регулирующими органами по всему миру, эксперты которых могут определять, будет ли и как приниматься новое правило. 

"Это не зеленый свет для групп, продолжающих расширять человеческие культуры [содержащие эмбрионы] сверх 14 дней", - заявила Кэти Ниакан, биолог из Кембриджского университета и Фрэнсис Крик, член рабочей группы по разработке руководящих принципов. "Это было бы безответственно - и во многих юрисдикциях было бы незаконно - сделать это", - сказал Ниакан. "Вместо этого мы делаем рекомендации - это призыв к активному участию в двустороннем диалоге с общественностью, чтобы пересмотреть 14-дневный лимит на культивирование человеческого эмбриона".

Читай также: В Китае клонировали талантливую собаку-копа

Не все ученые и биоэтики согласны с новыми рекомендациями ISSCR. "Я думаю, что это вызывает глубокую тревогу", - сказал доктор Дэниел Салмэси, специалист по биоэтике из Джорджтаунского университета. "Теперь нет никаких признаков уважения к человеческому эмбриону".

Хэнк Грили, специалист по биоэтике из Стэнфордского университета, сказал, что поддерживает новые правила, но выразил обеспокоенность тем, что не было введено никакой новой точки остановки. "Если у вас нет конечной точки, можете ли вы перенести эмбрионы до 20 недель? До 24 недель? Является ли жизнеспособность единственной конечной точкой?" - спросил он.

Новые руководящие принципы открыли дверь для такого рода вопросов и теперь служат основанием для полезных дискуссий в научном сообществе, сказала Альта Чаро, специалист по биоэтике из юридического факультета Университета Висконсина в Мэдисоне. "Мы не обсуждали это раньше - теперь пора обсудить".

Напомним, ранее сообщалось, что умер ученый, клонировавший овечку Долли.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: этика, эмбрион, клонирование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь