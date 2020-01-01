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Видео дня: Пчелы открутили крышку бутылки, чтобы добраться до напитка

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Насекомые работали парой.
Пчелы открутили крышку у бутылки
Пчелы открутили крышку у бутылки
Скриншот видео

Хотя мы все признаем роль пчел в нашей пищевой цепочке как опылителей, умные существа обладают рядом других талантов, включая математические способности, распознавание лиц и даже использование инструментов.  

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Новое видео, первоначально опубликованное в Твиттере, показывает, как пара пчел, по-видимому, отвинчивает оранжевую крышку Fanta, чтобы добраться до сладкой жидкости внутри. В сегодняшнюю эпоху цифровых фейков мы должны помнить, что это может быть просто умная компьютерная графика; или, возможно, пчелы действительно работали вместе, и просто опрокинули и без того плохо закрепленную крышку от бутылки.

По словам ViralHog, канала, который приобрел отснятый материал, этот момент был заснят в Сан-Паулу, Бразилия, рабочим во время обеденного перерыва.

“Я купил газировку, но вскоре пчелы украли ее“, - написал мужчина в подписи к видео. 

Плавное мастерство, с которым эти две пчелы, кажется, откручивают крышку бутылки с газировкой, сбило с толку многих в Интернете, и некоторые задаются вопросом, как они смогли так открыть бутылку.

Напомним, ранее сообщалось, что в глазу девушки нашли четырех живых пчел.

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Теги: пчелы, видео, видео дня
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