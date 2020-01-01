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Кровавая Луна: Как проходило единственное лунное затмение 2021 года

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Это еще и последнее суперлуние года.
Суперлуние 26 мая
Суперлуние 26 мая
EPA/UPG

Благодаря полному лунному затмению Луна приобрела красноватый оттенок. Видеть это явление могли в некоторых районах Северной Америки, Южной Америки, Азии и Океании.

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Событие совпало с Суперлуной - полнолунием, которое случается, когда Луна находится в ближайшей точке своей орбиты к Земле. Отсюда прозвище “супер кровавая луна“. Такую Луну также называют “Цветочной луной“, потому что она появилась в мае.

Вот как выглядело лунное затмение во всем мире.

Полнолуние в среду было вторым суперлунием 2021 года - первое было в апреле. Но это также последнее суперлуние в этом году.

Напомним, мы проводили трансляцию единственного полного лунного затмения 2021 года.

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Теги: суперлуние, Луна, лунное затмение
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