Получено изображение старейшей спиральной галактики во Вселенной

Галактика образовалась около 12,4 миллиарда лет назад.

Астрономы определили самую старую известную спиральную галактику во Вселенной, которая образовалась около 12,4 миллиарда лет назад, после повторного открытия нечеткой, забытой фотографии, сделанной Атакамским Большим миллиметровым / субмиллиметровым массивом (ALMA).

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Новая галактика, получившая название BRI 1335-0417, имеет размер 15 000 световых лет в поперечнике, что составляет треть нашей спиральной домашней галактики Млечный Путь. Галактика образовалась примерно через 1,4 миллиарда лет после Большого взрыва, что делает ее самым ранним примером спиральной галактики. Она превосходит предыдущую самую старую спираль, обнаруженную в 2019 году, примерно на 1,1 миллиард лет. Самой старой известной из существующих галактик остается GN-z11, которая образовалась примерно через 400 миллионов лет после Большого взрыва.

Исследователи обнаружили древнюю галактику после того, как нашли ее фотографию в архиве ALMA. Для неподготовленного глаза изображение может показаться размытым, но на самом деле оно содержит удивительное количество деталей для такой далекой галактики.

"Я был взволнован, потому что никогда не видел столь явных доказательств вращающегося диска, спиральной структуры и централизованной массовой структуры в далекой галактике в любой предыдущей литературе", - говорится в заявлении ведущего автора Такафуми Цукуи, аспиранта Высшего университета перспективных исследований в Японии. "Качество данных ALMA было настолько хорошим, что я смог увидеть столько деталей, что подумал, что это ближайшая галактика".

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Нечеткость изображения на самом деле является результатом того, что оно было захвачено с помощью радиоизлучения от ионов углерода - атомов углерода, лишенных некоторых электронов - в галактике, вместо видимого света, который трудно точно обнаружить в такой далекой галактике, согласно исследователи. В результате может оказаться больше галактики, которую мы не сможем увидеть.

"Поскольку BRI 1335-0417 - очень далекий объект, мы не сможем увидеть истинный край галактики в этом наблюдении", - говорится в заявлении Цукуи. "Для галактики, существовавшей в ранней Вселенной, BRI 1335-0417 был гигантом".

К тому же он невероятно плотный. Исследователи полагают, что он имеет ту же массу, что и Млечный Путь, несмотря на то, что он намного меньше, и что его спиральные рукава, вероятно, были горячими точками для звездообразования. По мнению исследователей, галактика могла быть такой плотной, потому что образовалась в результате столкновения двух меньших галактик.

Возможная судьба BRI 1335-0417 также может дать некоторые захватывающие ключи к разгадке того, что в конечном итоге происходит со спиральными галактиками. Астрономы считали, что спирали являются предшественниками эллиптических галактик, но, по словам исследователей, до сих пор остается загадкой, как именно происходит это преобразование.

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Согласно обзору космического телескопа Хаббла 2010 года, спиральные галактики составляют около 72% наблюдаемых галактик во Вселенной. По словам исследователей, понимание их и того, как они формируются и развиваются, может помочь нам узнать больше о нашей собственной галактике.

"Наша солнечная система расположена в одном из спиральных рукавов Млечного Пути", - сказал в заявлении старший автор исследования Сатору Игучи, астроном из СОКЕНДАЙ и Национальной астрономической обсерватории Японии. "Отслеживание корней спиральной структуры даст нам ключ к разгадке среды, в которой зародилась Солнечная система. Я надеюсь, что это исследование еще больше продвинет наше понимание истории образования галактик".

Напомним, ранее сообщалось, что ученые нашли червоточину у Млечного Пути.